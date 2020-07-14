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    Шоу-биз

    11-летняя киевлянка представит Украину на «Славянском базаре» в Витебске

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    Певица Анастасия Мартынюк - 11-летняя киевлянка представит Украину на «Славянском базаре» в Витебске
    Певица Анастасия Мартынюк

    За 5 лет занятий вокалом девочка стала победительницей и лауреатом более 300 вокальных конкурсов в Украине и за ее пределами

    Весной стало известно, что по результатам национального отбора на «Славянский базар» Украину будет представлять Анастасия Мартынюк. Девочка родилась в многодетной семье и с детства профессионально занимается вокалом. С 2017 выступает на концертах памяти Николая Мозгового, который ежегодно проходит в Национальном Дворце искусств «Украина» в Киеве, где вместе с известными звездами исполняет песни легендарного Маэстро.

    В этом году будет дебют для Насти в качестве представительницы от Украины (их, кстати, было избрано только двух). Для конкурсной программы юная исполнительница выбрала трогательную композицию Мозгового «Материнська любов» - саундпродюсером выступил Вадим Лисица.

    Это уже не первый опыт Насти участия в международных фестивалях - за 5 лет занятий вокалом она стала победительницей и лауреатом более 300 вокальных конкурсов в Украине и за ее пределами.

    Напомним, XXIX фестиваль «Славянский Базар» в этом году пройдет в Витебске уже с 16 по 21 июля, в котором примут участие представители 48 стран мира. Украину будут представлять Элина Иващенко (взрослая категория) и Анастасия Мартынюк (младшая категория).

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