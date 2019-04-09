92-летняя королева Елизавета прокатилась верхом на лошади в парке



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Королева Елизавета ІІ instagram.com/britroyal_rus

Чуть меньше чем через две недели, 21 апреля, Ее Величеству исполнится 93 года, но такой солидный возраст - не причина оставлять любимое хобби

Лошадей и все, что с ними связано, королева Елизавета II обожает с самого детства. Она ежегодно отправляет своих скакунов для участия в различных соревнованиях, наносит регулярные визиты в собственные конюшни и иногда не прочь прогуляться на одной из лошадей по Виндзорскому парку.

Вчерашнее утро Ее Величества, несмотря на его туманность и промозглость, как раз и началось с такого времяпрепровождения: в компании главного конюха Терри Пэндри она отправилась на прогулку на любимых пони Фелл.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Британская Королевская Семья (@britroyal_rus) 24 Янв 2019 в 11:35 PST

Обратите внимание, что на Елизавете II нет даже специального шлема и вообще какой бы то ни было защиты - только непромокаемый плащ и шелковый платочек.

Джерело: Hello!