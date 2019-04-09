Предрассветная прогулка по манхэттенскому Чайна-тауну в объективе Людвига Фавра



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Людвиг Фавр показал шумный нью-йоркский район с другой стороны

В его снимках притихший, ещё не пробудившийся Чайна-таун светится тёплым светом ночных фонарей, поблёскивает влажным после дождя асфальтом и оживляется редкими прохожими.

Во время поездки в Нью-Йорк французский фотограф Людвиг Фавр (Ludwig Favre) посетил один из его наиболее самобытных районов – Чайна-таун. Вдохновлённый всем увиденным, Фавр постарался отобразить в снимках магию городского квартала. В день вылета на родину он проснулся до рассвета, чтобы сделать снимки ещё спящих улиц.

Неоновые огни, отражающиеся на мокрых улицах, создали ослепительный эффект, наполнив фотографии теплом и показав другую сторону Нью-Йорка. При беглом взгляде можно подумать, что снимки сделаны в Китае. Но при внимательном рассмотрении за светящимися вывесками с китайскими иероглифами проступает неожиданно притихший Нью-Йорк. Пешеходы лишь изредка нарушают безмятежность уличных сцен.