  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Предрассветная прогулка по манхэттенскому Чайна-тауну в объективе Людвига Фавра

    • Розсилка
    Предрассветная прогулка по манхэттенскому Чайна-тауну в объективе Людвига Фавра

    Людвиг Фавр показал шумный нью-йоркский район с другой стороны

    В его снимках притихший, ещё не пробудившийся Чайна-таун светится тёплым светом ночных фонарей, поблёскивает влажным после дождя асфальтом и оживляется редкими прохожими.

    Во время поездки в Нью-Йорк французский фотограф Людвиг Фавр (Ludwig Favre) посетил один из его наиболее самобытных районов – Чайна-таун. Вдохновлённый всем увиденным, Фавр постарался отобразить в снимках магию городского квартала. В день вылета на родину он проснулся до рассвета, чтобы сделать снимки ещё спящих улиц.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Предрассветная прогулка по манхэттенскому Чайна-тауну в объективе Людвига Фавра
    Предрассветная прогулка по манхэттенскому Чайна-тауну в объективе Людвига Фавра
    Предрассветная прогулка по манхэттенскому Чайна-тауну в объективе Людвига Фавра
    Предрассветная прогулка по манхэттенскому Чайна-тауну в объективе Людвига Фавра
    Предрассветная прогулка по манхэттенскому Чайна-тауну в объективе Людвига Фавра
    Предрассветная прогулка по манхэттенскому Чайна-тауну в объективе Людвига Фавра
    Предрассветная прогулка по манхэттенскому Чайна-тауну в объективе Людвига Фавра
    Предрассветная прогулка по манхэттенскому Чайна-тауну в объективе Людвига Фавра
    Предрассветная прогулка по манхэттенскому Чайна-тауну в объективе Людвига Фавра
    Предрассветная прогулка по манхэттенскому Чайна-тауну в объективе Людвига Фавра
    Предрассветная прогулка по манхэттенскому Чайна-тауну в объективе Людвига Фавра

    Неоновые огни, отражающиеся на мокрых улицах, создали ослепительный эффект, наполнив фотографии теплом и показав другую сторону Нью-Йорка. При беглом взгляде можно подумать, что снимки сделаны в Китае. Но при внимательном рассмотрении за светящимися вывесками с китайскими иероглифами проступает неожиданно притихший Нью-Йорк. Пешеходы лишь изредка нарушают безмятежность уличных сцен.

    Читайте також
    фотограф фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ