Вышиванка на теле: невероятные тату на «живом» полотне



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Татуировки давно уже далеко ушли от тюремных и пиратских наколок и превратились в настоящее искусство на человеческом теле

Поле для экспериментов тут открывается очень даже широкое, ведь на коже можно изобразить всё, что душа пожелает — даже вышивку.

А почему бы и нет? Иголка и нитка перестали быть атрибутами исключительно дам преклонного возраста.

Так что всевозможные стилизованные под вышивку рисунки наверняка найдут своих носителей среди всех возрастов. А некоторые татуировки уже давно красуются на телах людей и радуют всех своим необычным внешним видом!

Джерело: twizz.ru