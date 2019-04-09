  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Звезда «Сумерек» празднует день рождения: лучшие фотосессии Кристен Стюарт

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Звезда «Сумерек» празднует день рождения: лучшие фотосессии Кристен Стюарт
    theplace.ru

    Кристен Стюарт родилась 9 апреля 1990 года в Лос-Анджелесе в семье телевизионщиков

    С восьми лет юная Кристен начала посещать многочисленные кастинги и прослушивания, вслед за которыми появились небольшие, но долгожданные предложения о съемках. Естественно, поначалу это были эпизодические роли, ведь режиссеры лишь начинали присматриваться к актрисе.

    Но удача не заставила себя долго ждать, и вскоре Кристен Стюарт появилась на экранах телевизоров с такими знаменитостями как Джоди Фостер в фильме «Комната страха», Шерон Стоун в триллере «Дъявольский особняк», а также сыграла роль Трейси в фильме Шона Пенна «В диких условиях».

    Мировую славу и любовь миллионов зрителей актрисе принесла роль Беллы Свон в романтической саге «Сумерки», снятой по мотивам книги Стефани Майер. На съемочной площадке фильма «Сумерки» Кристен Стюарт познакомилась с Робертом Паттинсоном, который исполнил роль возлюбленного актрисы не только на экране, но и в реальной жизни.

    Однако пара рассталась после того, как в 2012 году Стюарт была замечена в романтических отношениях с режиссером Рупертом Сандерсом. После громкого разрыва с Паттинсоном Кристен сменила ориентацию и на протяжении последних двух лет не скрывает своих отношений с девушками.

    Несмотря на довольно свободный стиль в одежде, который часто вызывает недоумение и возмущение не только модных критиков, но и поклонников актрисы, Стюарт является любимицей дизайнеров и фавориткой многих модных домов. Так, в 2012 году Кристен стала лицом нового аромата Balenciaga.

    1 з 39
    на весь екран згорнути
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru

    Стюарт играет на гитаре и обожает животных. В 2013 году по версии журнала Forbes Кристен Стюарт стала третьей после Анджелины Джоли и Дженнифер Лоуренс самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда.

    Читайте також
    книги знаменитости фотография кино актриса День рождения
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ