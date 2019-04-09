Звезда «Сумерек» празднует день рождения: лучшие фотосессии Кристен Стюарт

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Кристен Стюарт родилась 9 апреля 1990 года в Лос-Анджелесе в семье телевизионщиков

С восьми лет юная Кристен начала посещать многочисленные кастинги и прослушивания, вслед за которыми появились небольшие, но долгожданные предложения о съемках. Естественно, поначалу это были эпизодические роли, ведь режиссеры лишь начинали присматриваться к актрисе.

Но удача не заставила себя долго ждать, и вскоре Кристен Стюарт появилась на экранах телевизоров с такими знаменитостями как Джоди Фостер в фильме «Комната страха», Шерон Стоун в триллере «Дъявольский особняк», а также сыграла роль Трейси в фильме Шона Пенна «В диких условиях».

Мировую славу и любовь миллионов зрителей актрисе принесла роль Беллы Свон в романтической саге «Сумерки», снятой по мотивам книги Стефани Майер. На съемочной площадке фильма «Сумерки» Кристен Стюарт познакомилась с Робертом Паттинсоном, который исполнил роль возлюбленного актрисы не только на экране, но и в реальной жизни.

Однако пара рассталась после того, как в 2012 году Стюарт была замечена в романтических отношениях с режиссером Рупертом Сандерсом. После громкого разрыва с Паттинсоном Кристен сменила ориентацию и на протяжении последних двух лет не скрывает своих отношений с девушками.

Несмотря на довольно свободный стиль в одежде, который часто вызывает недоумение и возмущение не только модных критиков, но и поклонников актрисы, Стюарт является любимицей дизайнеров и фавориткой многих модных домов. Так, в 2012 году Кристен стала лицом нового аромата Balenciaga.

Стюарт играет на гитаре и обожает животных. В 2013 году по версии журнала Forbes Кристен Стюарт стала третьей после Анджелины Джоли и Дженнифер Лоуренс самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда.