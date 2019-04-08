Богатые собаки Instagram: все как у людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/richdogsofig

В Instagram появились фотографии самых «Богатых собак», которые живут намного лучше, чем большинство людей

Хвастаться автомобилями, бриллиантами, частными самолетами и дорогими аксессуарами — вчерашний день.

Теперь статус владельцев демонстрируют домашние любимцы — «богатые» той-терьеры, болонки, мопсы и французские бульдоги, благодаря которым словосочетание «жизнь собачья» приобрело новый смысл, стремительно покоряют Интернет.

Если вы все еще думаете, что «жизнь собачья» — это выражение, имеющее явно негативный окрас, то глубоко заблуждаетесь.

Некоторые братья наши меньшие живут так, что им впору позавидовать. В Интернете с каждым днем набирает популярность тег #RichDogsofInstagram или #RDOI, которым заботливые и щедрые хозяева помечают фотографии своих любимцев.

Страница ломает все представления о буднях домашних любимцев. Профиль наполняют фотографиями пушистиков на курортах, в дорогой одежде и украшениях, даже в элитных авто и просто с горами денег. Этим собакам завидуют многие пользователи!

Страницу создали просто ради веселья, но спустя всего лишь неделю страница включала в себя 25 тыс. посещений.

Джерело: maximum.fm