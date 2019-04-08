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    Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии

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    Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии
    apostrophe.ua

    В киевском Ботаническом саду имени Гришко началось одно из самых ярких и ожидаемых событий весны, которое ежегодно посещают тысячи киевлян и гостей столицы - начали цвести магнолии

    Цветение магнолии одно из самых ярких событий киевлян и гостей столицы. Это уже стало всеобщей традицией, каждый год идти в ботанический сад имени Гришко. 

    И наслаждаться цветением этого декоративного дерева, распространенного в Восточной и Юго-Восточной Азии, на островах Ява и Суматра, а также в Центральной и Северной Америке.

    Интересно, что магнолии впервые появились в Украине около 150 лет назад. Их завезли в ботанические сады Львова и Крыма.

    В Киеве первые магнолии появились около 100 лет назад. В Ботаническом саду имени Гришко находится самая большая в Восточной Европе коллекция белых цветов, которые цветут первыми.

    Поскольку климатические условия места обитания и нашей страны намного отличаются, специалисты ботанического сада имени Гришко научились выращивать магнолии из семян собственной репродукции, в связи с чем, они хорошо адаптированы к нашему климату. 

    Всего же киевляне могут увидеть около 30 видов и разновидностей магнолий.

    Белые магнолии цветут уже тогда, когда на деревьях еще нету листьев. Остальные же виды магнолий начнут цвести через 5-7 дней.

    Место расположения «Сада магнолий» в ботаническом саду выбиралось очень тщательно, учитывая теплолюбивость растения. Первая посадка деревьев магнолий была осуществлена в его южной части, в 1966 году. 

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    Сейчас мы с удовольствием можем созерцать на цветение магнолии: белого, розового, фиолетового и желтого цвета. Есть, как и молодые, так и старые деревья.

    Джерело: apostrophe.ua

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