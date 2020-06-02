Адвокаты поделились самыми смешными и абсурдными причинами разводов



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Собрали самые популярные ответы

Пользователь сайта Reddit под ником KlyonneSpencer спросил у адвокатов по бракоразводным процессам, с какими странными, нелепыми и даже абсурдными причинами крушения браков они встречались за время своей практики.

Собрали самые популярные ответы в нашем материале.

«У меня был клиент, который развелся со своей женой, потому что она на протяжении семи лет спрашивала каждое утро, как ему сделать кофе»

«Жена моего клиента решила с ним развестись после того, как прочитала его переписки с друзьями и узнала, что он называет их собак «ее собаками»

«Мне очень запомнился один случай из практики моего коллеги. Девушка подала на развод, потому что повелась на одного альфонса. Мошенник представился принцем из Турции. Она перевела ему более 50 тысяч долларов, собиралась сбежать от мужа и выйти за обманщика замуж»

«Моя клиентка развелась со своим мужем через месяц после свадьбы. Он хотел взять в медовый месяц свою маму… чтобы она могла продолжать кормить его грудью. Мужику было 24 года»

«Я сотрудничал, можно сказать, на постоянной основе с женщиной, которая выходила замуж семь раз. Однажды она развелась из-за того, что ее избранник был „слишком красив“ и она не могла ему доверять. Другой раз эта женщина подала на развод, потому что муж принес ей не тот хот-дог, который она просила»

«Одна из моих коллег рассказала, как ее клиентка развелась с мужем из-за того, что тот оставил пачку чипсов в машине, чтобы не пришлось с ней делиться»

«Одна пара из моей практики развелась почти сразу же после регистрации. Дело в том, что на свадьбе жених танцевал медленный танец со своей родной сестрой. Немного пьяная невеста приревновала мужчину и набросилась на его сестру с кулаками. Она потребовала, чтобы тот сделал выбор: или она, или его семья. Очевидно, он выбрал второе»

«Я не адвокат, но знаю подобную историю. Жена моего босса развелась с ним из-за того, что он использовал слишком много туалетной бумаги. Она была помешана на экономии и буквально считала каждый оторванный кусочек»

«Мой клиент подал на развод, когда узнал, что супруга изменила ему, переспав с незнакомцем в какой-то онлайн-игре по типу Sims»

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