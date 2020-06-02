Король и королева Бутана впервые показали маленького сына (фото)



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Радостная новость появилась на странице королевского аккаунта в сети

20 марта король и королева Бутана во второй раз стали родителями. В семье Джигме и Джецун Вангчук появился еще один сын. Роды королевы проходили прямо во дворце, имя второго наследника не разглашалось. Как известно, мальчик родился в День отца, который широко празднуется в этой стране, а потому жители горного государства ликовали вдвойне.

Радостная новость появилась на странице королевского аккаунта в Сети. Однако новорожденного малыша на снимке не было видно. В кадре позировали королева Джигме и король Джецун Вангчук с еще одним наследником - трехлетним принцем Джигме Намджел, который также был рад появлению на свет брата.

Накануне, 31 мая, в королевском аккаунте впервые были опубликованы кадры с маленьким наследником, которому недавно исполнилось два месяца. На снимках можно было хорошо рассмотреть лицо мальчика. Для фото королевская семья позировала в полном составе на фоне цветущих деревьев.

В тексте официального сообщения говорится о том, что уже в ближайшие дни будет объявлено имя малыша-наследника, а пока, поклонникам предлагается полюбоваться крохой. Эта фотосессия стала первой семейной съемкой после рождения второго ребенка у королевской четы.