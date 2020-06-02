Скандал в России. Кремль ко дню голосования за конституцию снял гомофобский ролик (видео)



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Скриншот видео

Действие ролика происходит в 2035 году

В России федеральное агентство новостей опубликовало видеоролик в поддержку голосования о поправках в Конституцию. В видео под названием «Почему поправки к Конституции России — это важно» их смысл подчеркивается при помощи карикатурного персонажа-гея.

Действие ролика происходит в 2035 году. На видео маленького мальчика усыновляют из приюта. За ним приходит его новый отец, он забирает ребенка и выводит его на улицу. «А где моя мама?» - спрашивает мальчик. «Так вот она - твоя новая мама», - говорит отец и показывает на стоящего у припаркованной Mini Cooper улыбающегося мужчину с накрашенными глазами (после этого улыбки на лицах всех остальных участников сцены, включая мальчика, затухают).

Надеюсь, этот ролик снимала творческая команда в составе: Володин, Красовский и Евгений Миронов.

Реально, путинские чиновники совершенно свихнулись на теме гомосексуализма pic.twitter.com/RmcUqGX2UW — Alexey Navalny (@navalny) June 2, 2020

«Ну что ты? Не расстраивайся. Теперь у тебя будет настоящая полноценная семья», - говорит на видео мужчина ребенку, а персонаж-гей, не переставая улыбаться, достает из салона автомобиля женскую кофточку и протягивает мальчику. Одна из сотрудниц приюта в гневе плюет и уходит. «Такую Россию ты выберешь?» - говорит голос за кадром.