Наталья Могилевская призналась, с кем проводит утренние часы
Наталья Могилевская
instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Украинская певица рассказала, что каждое утро выходит на пробежку
Певица Наталья Могилевская не скрывает секретов своей стройности. Поклонники неоднократно спрашивали артистку о том, как она следит за своей фигурой. Певица решила поделиться звездным рецептом успеха на своей странице в Instagram.
Быть в тонусе Наталье помогает утренняя пробежка в парке, где она бегает со своей собакой.
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«Знакомьтесь, кто еще не знаком – моя неизменная подружка на утренних пробежках Ая!», – прокомментировала опубликованное в соцсети видео Наталья.