Наталья Могилевская призналась, с кем проводит утренние часы



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Наталья Могилевская instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица рассказала, что каждое утро выходит на пробежку

Певица Наталья Могилевская не скрывает секретов своей стройности. Поклонники неоднократно спрашивали артистку о том, как она следит за своей фигурой. Певица решила поделиться звездным рецептом успеха на своей странице в Instagram.

Быть в тонусе Наталье помогает утренняя пробежка в парке, где она бегает со своей собакой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 17 Июн 2019 в 2:14 PDT

«Знакомьтесь, кто еще не знаком – моя неизменная подружка на утренних пробежках Ая!», – прокомментировала опубликованное в соцсети видео Наталья.