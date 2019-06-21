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    Шоу-биз

    Наталья Могилевская призналась, с кем проводит утренние часы

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    Наталья Могилевская - Наталья Могилевская призналась, с кем проводит утренние часы
    Наталья Могилевская
    instagram.com/nataliya_mogilevskaya

    Украинская певица рассказала, что каждое утро выходит на пробежку

    Певица Наталья Могилевская не скрывает секретов своей стройности. Поклонники неоднократно спрашивали артистку о том, как она следит за своей фигурой. Певица решила поделиться звездным рецептом успеха на своей странице в Instagram.

    Быть в тонусе Наталье помогает утренняя пробежка в парке, где она бегает со своей собакой.

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    Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

    «Знакомьтесь, кто еще не знаком – моя неизменная подружка на утренних пробежках Ая!», – прокомментировала опубликованное в соцсети видео Наталья.

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