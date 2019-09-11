Богдан показал свое фото в наручниках и пошутил про Сен-Тропе



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Андрей Богдан Фото: Главком

На фото Богдан находится в наручниках, и его держит жандарм с пистолетом

Глава Офиса президента Андрей Богдан пошутил по поводу скандала, ранее возникший из-за того, что он присутствовал на свадьбе в Сен-Тропе.

Богдан опубликовал в Facebook фото, на котором он находится в наручниках, и его держит жандарм с пистолетом.

«А еще в Сен-Тропе ездил Аваков, изучал оперативную обстановку. И Баканов тоже был», - прокомментировал фото глава Офиса президента.

Как известно, недавно Богдан попал в скандал - его не было на праздничных мероприятиях по случаю Дня независимости, так как 23 августа он посетил свадьбу юриста Андрея Довбенко на Лазурном берегу Франции.