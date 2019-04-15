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    Жизнь

    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись

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    Анджелина Джоли и Брэд Питт - Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Анджелина Джоли и Брэд Питт
    Legion Media

    43-летняя Анджелина Джоли и 55-летний Брэд Питт вернули себе холостяцкий статус

    Несколько дней назад экс-влюбленные подали заявление в суд о восстановлении своего свободного статуса. Теперь с юридической точки зрения они не женаты. С этим пара обратилась в суд почти сразу же после того, как сплетники заговорили о желании Энджи вернуть Брэда.

    Однако подписать бумаги о разводе голливудские звезды смогут только 31 декабря 2019 года. До этого момента судья пролонгировал рассмотрение их дела.

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    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись
    Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись

    Стоит отметить, что инсайдеры на прошлой неделе заявили, что Джоли специально затягивает бракоразводный процесс, чтобы попытаться вернуть Брэда Питта.

    Джерело: graziamagazine.ru

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