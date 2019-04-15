Больше не муж и жена: суд удовлетворил желание Анджелины Джоли и Брэда Питта развестись



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Анджелина Джоли и Брэд Питт Legion Media

43-летняя Анджелина Джоли и 55-летний Брэд Питт вернули себе холостяцкий статус

Несколько дней назад экс-влюбленные подали заявление в суд о восстановлении своего свободного статуса. Теперь с юридической точки зрения они не женаты. С этим пара обратилась в суд почти сразу же после того, как сплетники заговорили о желании Энджи вернуть Брэда.

Однако подписать бумаги о разводе голливудские звезды смогут только 31 декабря 2019 года. До этого момента судья пролонгировал рассмотрение их дела.

Стоит отметить, что инсайдеры на прошлой неделе заявили, что Джоли специально затягивает бракоразводный процесс, чтобы попытаться вернуть Брэда Питта.

Джерело: graziamagazine.ru