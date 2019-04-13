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    Шоу-биз

    Супермодель Алессандра Амбросио показала, сколько слоев косметики наносит перед выходом на пляж

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    instagram / alessandraambrosio - Супермодель Алессандра Амбросио показала, сколько слоев косметики наносит перед выходом на пляж
    instagram / alessandraambrosio

    Девушка тщательно ухаживает за кожей

    11 апреля бразильской супермодели Алессандре Амбросио исполнилось 38 лет. Звезда мировых подиумов воспитывает двоих детей, младшему из которых всего шесть лет. Молодая мама в отличной форме.

    На днях Амбросио записала видео для журнала Vogue, в котором она поделилась секретами бразильского дневного макияжа. Модель живет в Калифорнии, где так же солнечно, как и в ее родной стране, поэтому она решила рассказать о том, как она красится перед походом на пляж.

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    Супермодель Алессандра Амбросио показала, сколько слоев косметики наносит перед выходом на пляж
    Супермодель Алессандра Амбросио показала, сколько слоев косметики наносит перед выходом на пляж
    Супермодель Алессандра Амбросио показала, сколько слоев косметики наносит перед выходом на пляж
    Супермодель Алессандра Амбросио показала, сколько слоев косметики наносит перед выходом на пляж
    Супермодель Алессандра Амбросио показала, сколько слоев косметики наносит перед выходом на пляж
    Супермодель Алессандра Амбросио показала, сколько слоев косметики наносит перед выходом на пляж
    Супермодель Алессандра Амбросио показала, сколько слоев косметики наносит перед выходом на пляж
    Супермодель Алессандра Амбросио показала, сколько слоев косметики наносит перед выходом на пляж
    Супермодель Алессандра Амбросио показала, сколько слоев косметики наносит перед выходом на пляж
    Супермодель Алессандра Амбросио показала, сколько слоев косметики наносит перед выходом на пляж
    Супермодель Алессандра Амбросио показала, сколько слоев косметики наносит перед выходом на пляж
    Супермодель Алессандра Амбросио показала, сколько слоев косметики наносит перед выходом на пляж
    Супермодель Алессандра Амбросио показала, сколько слоев косметики наносит перед выходом на пляж
    Супермодель Алессандра Амбросио показала, сколько слоев косметики наносит перед выходом на пляж
    Супермодель Алессандра Амбросио показала, сколько слоев косметики наносит перед выходом на пляж
    instagram / alessandraambrosio

    Алессандра напомнила, что она из Бразилии, а главное в макияже местных девушек - это свечение кожи изнутри. Именно поэтому она решила воспользоваться жидким хайлайтером.

    Затем Амбросио продемонстрировала, как красит глаза, наносит бронзер и кремовые румяна, а также завершает макияж карандашом для губ и легким бальзамом. И все это перед походом на пляж!

    Она также напомнила, что в Бразилии девушки часто открывает зону декольте, поэтому она всегда должна выглядеть достойно. Кстати, во времена ее работы с Victoria Secret’s именно этой части тела девушки должны были уделять большое внимание, добавила модель.

    «Все, я готова идти на пляж!» - добавила Алессандра в конце видео и отправила всем зрителям воздушный поцелуй.

     

    знаменитости модель Victoria's Secret шоу-бизнес
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