Супермодель Алессандра Амбросио показала, сколько слоев косметики наносит перед выходом на пляж



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instagram / alessandraambrosio

Девушка тщательно ухаживает за кожей

11 апреля бразильской супермодели Алессандре Амбросио исполнилось 38 лет. Звезда мировых подиумов воспитывает двоих детей, младшему из которых всего шесть лет. Молодая мама в отличной форме.

На днях Амбросио записала видео для журнала Vogue, в котором она поделилась секретами бразильского дневного макияжа. Модель живет в Калифорнии, где так же солнечно, как и в ее родной стране, поэтому она решила рассказать о том, как она красится перед походом на пляж.

Алессандра напомнила, что она из Бразилии, а главное в макияже местных девушек - это свечение кожи изнутри. Именно поэтому она решила воспользоваться жидким хайлайтером.

Затем Амбросио продемонстрировала, как красит глаза, наносит бронзер и кремовые румяна, а также завершает макияж карандашом для губ и легким бальзамом. И все это перед походом на пляж!

Она также напомнила, что в Бразилии девушки часто открывает зону декольте, поэтому она всегда должна выглядеть достойно. Кстати, во времена ее работы с Victoria Secret’s именно этой части тела девушки должны были уделять большое внимание, добавила модель.

«Все, я готова идти на пляж!» - добавила Алессандра в конце видео и отправила всем зрителям воздушный поцелуй.