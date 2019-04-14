День рождения Сары Мишель Геллар: лучшие фотосессии актрисы

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Сара Мишель Геллар появилась на свет 14 апреля 1977 года в Нью-Йорке

Первую заметную роль в творческой биографии Сара Геллар сыграла в семь лет. Это был фильм «Через Бруклинский мост». Затем юная актриса снялась в сериалах «Спенсер», «Арбалет». В 11 лет появилась в комедийной киноленте «Забавная ферма».

В 1993 году актриса появилась на большом экране в сериале «Все мои дети», а через два года получила премию как лучшая молодая исполнительница главной роли. Рейтинг мыльной оперы оказался высоким, в 90-е годы лента входила в первую десятку лучших американских сериалов.

Затем Сара Мишель попала на кастинг в сериал «Баффи – истребительница вампиров». Геллар пробовалась на роль Корделии, но вместо этого актрису утвердили на главную роль.

После съемок в этом проекте актрису узнал весь мир. За работу над ролью Сара Мишель получила $ 75 тыс. Популярность мистического сериала оказалась высокой, поэтому фильм продлили на 7 сезонов.

Затем актрису пригласили сниматься в картине «Жестокие игры», сюжет которой рассказывает о «золотой молодежи», раскатывающей на роскошных автомобилях, нюхающей кокаин.

Когда съемки закончились, Сара Геллар отправилась в промо-тур и давала по 40-60 интервью каждый день. Актриса добилась своего: несколько престижных премий, успех фильма и любовь зрителей. Сару Мишель назвали самой сексуальной актрисой.

В начале 2000-х последовали работы в проектах «Человек из Гарварда», «Проклятие», «Проклятие-2», «Месть» и «Сказки юга». Последний фильм открывал кинофестиваль в Каннах 2006 года. В 2009 году Сара Мишель снялась в главной роли в драматическом фильме «Вероника решает умереть», а через два года запустила собственный проект – «Двойник».

Девушка спродюсировала этот сериал и сыграла двух сестер-близнецов. Интересным проектом этого времени стал психологический триллер «Фальшивка», в котором Сара Мишель появилась в компании Ли Пейса.

В 2013 году Сара Мишель Геллар вновь спродюсировала телепроект. И на этот раз – ситком «Сумасшедшие», где сама сыграла в творческом дуэте с Робином Уильямсом дочь и отца, работающих в рекламном бизнесе.

Фильм пришелся по вкусу телезрителям и критикам, а Сара получила очередную статуэтку People’s Choice Award в номинации «Лучшая женская роль в новом сериале».