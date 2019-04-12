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    Гала-ужин ювелирного Дома Cartier: Моника Беллуччи, Николя Лефевр, Тильда Суинтон и другие гости

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    Гала-ужин ювелирного Дома Cartier: Моника Беллуччи, Николя Лефевр, Тильда Суинтон и другие гости
    vogue.ua

    Запуск новой коллекции – событие волнительное и важное. Тем более, если речь идет о ювелирном доме Cartier, который каждую свою премьеру готовит самым тщательным образом

    10 апреля ювелирный Дом Cartier представил новую коллекцию украшений Clash de Cartier в рамках гала-ужина Tres Particulier. 

    Мероприятие, организованное Сирилом Виньероном, президентом и исполнительным директором Cartier International, состоялось в la Conciergerie в Париже. 

    На званный ужин были приглашены звезды, чей талант резонирует с творческим видением Дома Cartier. 

    Гостей ждали сюрпризы и перформансы от L’Imp&eacute;ratrice, Chris, Billy Idol и 2 Many DJ’s, наслаждались которыми Джейк Джилленхол, София Коппола, Рами Малек, Моника Беллуччи, Клэр Фой, Летиша Райт, Тильда Суинтон и Хайдер Акерманн.

    Президент и генеральный директор Cartier Сирил Виньерон лично встречал гостей.

    Новая коллекция Clash de Cartier выглядит дерзкой, но построена на классических для Cartier герметичных формах, характерных для стиля марки c 1930-х годов. 

    Для создания новых колец, браслетов, серег и колье дизайнеры буквально встряхнули эстетическое наследие Cartier и нашли в нем актуальные мотивы заклепок, бусин и пирамидальных мотивов. 

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    Джейк Джилленхол
    Фарида Хелфа
    Моника Беллуччи
    Соня Сиеф
    Летиша Райт
    Люкке Ли
    София Коппола
    Кая Скоделарио
    Аннабель Уоллис
    Бьянка Брандолини
    Алек Век
    Клэр Фой
    Люси Бойнтон
    Рами Малек
    Ксавье Долан
    Алек Век
    Гала-ужин ювелирного Дома Cartier: Моника Беллуччи, Николя Лефевр, Тильда Суинтон и другие гости
    Бет Дитто
    Гольшифте Фарахани
    Гала-ужин ювелирного Дома Cartier: Моника Беллуччи, Николя Лефевр, Тильда Суинтон и другие гости
    Хайдер Акерманн и Тильда Суинтон
    Гала-ужин ювелирного Дома Cartier: Моника Беллуччи, Николя Лефевр, Тильда Суинтон и другие гости
    Эйса Гонсалес

    Из них и родилась новая знаковая коллекция Cartier, в каждом украшении которой есть подвижные элементы и которую вполне можно назвать неоклассикой.

    Джерело: vogue.ua

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