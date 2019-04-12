Гала-ужин ювелирного Дома Cartier: Моника Беллуччи, Николя Лефевр, Тильда Суинтон и другие гости



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vogue.ua

Запуск новой коллекции – событие волнительное и важное. Тем более, если речь идет о ювелирном доме Cartier, который каждую свою премьеру готовит самым тщательным образом

10 апреля ювелирный Дом Cartier представил новую коллекцию украшений Clash de Cartier в рамках гала-ужина Tres Particulier.

Мероприятие, организованное Сирилом Виньероном, президентом и исполнительным директором Cartier International, состоялось в la Conciergerie в Париже.

На званный ужин были приглашены звезды, чей талант резонирует с творческим видением Дома Cartier.

Гостей ждали сюрпризы и перформансы от L’Impératrice, Chris, Billy Idol и 2 Many DJ’s, наслаждались которыми Джейк Джилленхол, София Коппола, Рами Малек, Моника Беллуччи, Клэр Фой, Летиша Райт, Тильда Суинтон и Хайдер Акерманн.

Президент и генеральный директор Cartier Сирил Виньерон лично встречал гостей.

Новая коллекция Clash de Cartier выглядит дерзкой, но построена на классических для Cartier герметичных формах, характерных для стиля марки c 1930-х годов.

Для создания новых колец, браслетов, серег и колье дизайнеры буквально встряхнули эстетическое наследие Cartier и нашли в нем актуальные мотивы заклепок, бусин и пирамидальных мотивов.

Из них и родилась новая знаковая коллекция Cartier, в каждом украшении которой есть подвижные элементы и которую вполне можно назвать неоклассикой.

Джерело: vogue.ua