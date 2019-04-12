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    Жизнь

    Первый муж Аллы Пугачевой вспомнил про их свадьбу в пельменной

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    Алла Пугачева и Миколас Орбакас - Первый муж Аллы Пугачевой вспомнил про их свадьбу в пельменной
    Алла Пугачева и Миколас Орбакас

    Миколас Орбакас заверил, что они с Примадонной были молодыми и счастливыми в то время

    Уже через несколько дней Алла Пугачева отметит свой юбилей - 70 лет. Тем временем муж Аллы Борисовны и отец Кристины Орбакайте цирковой артист Миколас Орбакас. рассказал, что при регистрации брака Пугачева единственный раз взяла фамилию мужа и это был Орбакас. Мужчина вспомнил, что свадьба с Примадонной у них проходила в пельменной.

    «Там была столовая рабочая и пельменная. Вот Зинаида Архиповна, мама Пугачевой, говорит: «Какой ресторан? О чем вы, ребята? Мы сами все организуем». Мы сняли кафешку. Мама моя приехала с Прибалтики и вот они два-три дня готовили кушанья. А папа Борис Михаилович гениальный человек. Он в то время достал три ящика коньяка. Это была шикарная свадьбе. Народу было много - человек 80», - поделился воспоминаниями Миколас.

    Также бывший муж Примадонны рассказал как они с Пугачевой расстались.

     «Мы были молодые, горячие, неконтролируемые, ревнивые», - вспомнил Орбакас.

    Напомним, что с ним Пугачева прожила в браке четыре года. Развелись супруги в ноябре 1973  года, но поддерживают дружеские отношения.

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