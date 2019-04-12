Первый муж Аллы Пугачевой вспомнил про их свадьбу в пельменной



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Алла Пугачева и Миколас Орбакас

Миколас Орбакас заверил, что они с Примадонной были молодыми и счастливыми в то время

Уже через несколько дней Алла Пугачева отметит свой юбилей - 70 лет. Тем временем муж Аллы Борисовны и отец Кристины Орбакайте цирковой артист Миколас Орбакас. рассказал, что при регистрации брака Пугачева единственный раз взяла фамилию мужа и это был Орбакас. Мужчина вспомнил, что свадьба с Примадонной у них проходила в пельменной.

«Там была столовая рабочая и пельменная. Вот Зинаида Архиповна, мама Пугачевой, говорит: «Какой ресторан? О чем вы, ребята? Мы сами все организуем». Мы сняли кафешку. Мама моя приехала с Прибалтики и вот они два-три дня готовили кушанья. А папа Борис Михаилович гениальный человек. Он в то время достал три ящика коньяка. Это была шикарная свадьбе. Народу было много - человек 80», - поделился воспоминаниями Миколас.

Также бывший муж Примадонны рассказал как они с Пугачевой расстались.

«Мы были молодые, горячие, неконтролируемые, ревнивые», - вспомнил Орбакас.

Напомним, что с ним Пугачева прожила в браке четыре года. Развелись супруги в ноябре 1973 года, но поддерживают дружеские отношения.