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    Жизнь

    Елена-Кристина Лебедь рассказала о своих отношениях с Розенко: У нас с любимым полная гармония

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    Елена-Кристина Лебедь - Елена-Кристина Лебедь рассказала о своих отношениях с Розенко: У нас с любимым полная гармония
    Елена-Кристина Лебедь

    Ведущая проекта «Аферисты в сетях» рассказала, что ей необходимо для гармонии

    В каждом выпуске «Аферистов в сетях» Елена-Кристина Лебедь призывает попадать не в сети мошенников, а в любовные… Для самой ведущей Нового канала любовь – это залог гармонии в жизни.

    «Необходимо одно – любовь. Взаимная. Чистая. Настоящая. Бесконечная, как Вселенная, и чуток дальше», – призналась Scotch Елена-Кристина Лебедь.

    Понять это ведущей и журналисту «Аферистов в сетях» помогли ее личные отношения. Она называет их больше чем идеальными.

    «Редко даю чему-то оценку словами. Я сначала это чувствую, – говорит Елена-Кристина Лебедь. – И потом могу определить, что это. У меня сейчас не просто идеальные отношения, а отношения головокружительно-умопомрачительного-сияющего полета».

    Но на вопрос, смогла бы я оставить телевизионную карьеру и полностью отдаться семейным делам, смеясь, отвечает, что нет: «Я активное «шило в сраці».

    И даже идеальный отдых для Елени-Кристины Лебедь – не спокойный релакс, а неизменный драйв. В этом, рассказывает ведущая, они с любимым также сошлись.

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    Елена-Кристина Лебедь рассказала о своих отношениях с Розенко: У нас с любимым полная гармония
    Елена-Кристина Лебедь рассказала о своих отношениях с Розенко: У нас с любимым полная гармония
    Елена-Кристина Лебедь рассказала о своих отношениях с Розенко: У нас с любимым полная гармония
    Елена-Кристина Лебедь рассказала о своих отношениях с Розенко: У нас с любимым полная гармония
    Елена-Кристина Лебедь рассказала о своих отношениях с Розенко: У нас с любимым полная гармония
    Елена-Кристина Лебедь рассказала о своих отношениях с Розенко: У нас с любимым полная гармония
    Елена-Кристина Лебедь рассказала о своих отношениях с Розенко: У нас с любимым полная гармония
    Елена-Кристина Лебедь рассказала о своих отношениях с Розенко: У нас с любимым полная гармония

    «И чем меньше пауз на «посидим, поедим, повтыкаем в телефон», тем идеальнее. И да – в этом с любимым у нас тоже полная гармония».

    Напомним, что в конце прошлого года Елена-Кристина Лебедь начала встречаться вице-премьер-министром Павлом Розенко. Впервые пара появилась на светском мероприятии в конце ноября.

    «Познакомил нас Facebook. А именно воздушные шарики - я выставила пост о воздушных шариках и хорошую фотку и министр прокомментировал. Я ему сразу написала «а вы не настоящий?», Потому что господин министр был феноменальным. Я обычно «морожусь», но здесь был такой поток юмора, непосредственности, напора, у меня ФБ загорелся. И я подумала - надо что-то делать», - рассказала телеведущая.

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