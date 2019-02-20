Возлюбленную Павла Розенко пытались напоить и раздеть в лесу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Елена-Кристина Лебедь

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь рассекретила мошенников с кодовым названием «Фотографы»

В конце прошлого года стало известно о том, что ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь закрутила роман с 48-летним вице-премьер-министром Павлом Розенко. После появления пары на одном из светских мероприятий в столице, Елена-Кристина и Павел перестали скрывать свои отношения и охотно делятся снимками в соцсетях.

Но несмотря на конфетно-розовый период в отношениях нардепа и телеведущей, Елена-Кристина не бросила работу и продолжает разоблачать аферистов.

К бесстрашной телеведущей за помощью обратилась одна из поклонниц проекта. По словам девушки, после встречи с мошенниками она не только лишилась нескольких десятков тысяч гривен, сломала руку, но и чувствовала себя опозоренной.

В чем же суть этой аферы? Аферисты, притворяясь фотографами, пишут в соцсетях своим жертвам. В качестве «моделей» выбирают девушек из другого города. При встрече сообщают, что в фотостудии, где должна была проходить съемка, что-то поломалось. Поэтому просят отправиться с ними в лес, где прекрасное естественное освещение. Отказать новоиспеченные модели не могут, потому что не хотят возвращаться в свой город ни с чем.

Чтобы вывести мошенников на чистую воду, Елене-Кристине Лебедь понадобилась напарница. Ею стала Даша – обычная девушка, с аккаунта в соцсетях которой команда «Аферистов в сетях» написала «фотографам», и они договорились о встрече. В качестве подруги и второй «модели» Даша взяла с собой ведущую «Аферистов в сетях». Вдвоем они примерили на себя роли наивных неместных девушек.

«Аферисты рассчитывали на крупный куш, – объясняет Елена-Кристина Лебедь ход аферы. – Просили взять деньги на фотостудию, а это три тысячи гривен у двух моделей. Еще на аренду крутой одежды, плюс, еще две тысячи гривен. И два мобильных телефона. Но главная цель – фотографии. Те, которые сделали, когда споили девушек коньяком с клофелином».

Алкоголь аферисты предлагали «моделям», чтобы расслабиться. Те расслаблялись настолько, что просто теряли сознание. После этого мошенники полностью раздевали девушек и делали неприличные фотографии.

«Эти фотографии они делали для того, чтобы самим притвориться жертвами, – рассекречивает схему ведущая «Аферистов в сетях». – Мошенники подавали все под соусом, будто девушка сама напилась, разбила камеру и сама захотела сфотографироваться вульгарно. И теперь они просто вынуждены пригрозить фотками, чтобы им компенсировали стоимость фотоаппарата, который никто не разбивал».

Разумеется, девушки были готовы отдать аферистам крупную сумму денег, чтобы те удалили их фотографии.

Елена-Кристина Лебедь раздеть не смогли, поскольку она только делала вид, что опьянела. И в критический момент позвала на помощь свою команду.