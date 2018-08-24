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    Жизнь

    Куда пойти на День независимости 2018: программа мероприятий

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    День независимости Украины - Куда пойти на День независимости 2018: программа мероприятий
    День независимости Украины

    24 августа 2018 украинцы будут праздновать 27-ю годовщину независимости нашей страны

    Впервые День независимости Украины отметили 16 июля 1991 – в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Верховной Радой УССР.

    Однако позже эту дату перенесли на 24 августа – именно в этот день 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. Окончательно День независимости Украины был подтвержден на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года. Согласно украинскому законодательству, День независимости Украины является выходным.

    24 августа 2018 года Украине исполнится 27 лет. В честь праздника в Киеве пройдет военный парад, также в столице и других крупных городах страны запланированы различные праздничные торжества от парадов вышиванок до патриотических фестивалей.

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    Празднование Дня независимости начнется 24 августа с молитвы в соборе Святой Софии Национального заповедника «София Киевская», а также в других храмах столицы.

    Торжественные мероприятия запланированы на Аллее Героев Небесной Сотни и у памятников Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому. Здесь пройдут церемонии возложения цветов.

    На Певчем поле к празднованию Дня независимости открылась выставка «Чарівний міф України». На клумбах и объемных конструкциях представлены композиции из 200 видов различных цветов.

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    Основной темой выставки являются герои украинских легенд и мифов. Здесь же 24 августа пройдет фестиваль-конкурс «Ты в сердце моем, Украина».

    На Крещатике с 13:00 24 августа начнется акция «Найбільша карта мрії української сім’ї». Подобное мероприятие пройдет в центре столицы уже в восьмой раз. Участникам предложат создать коллажи с изображением своих заветных желаний. Затем они будут объединены в одну большую карту, которая войдет в Книгу национальных рекордов Украины.

    В День независимости Украины  с 19:00 до 22:00 в парке им. Т.Г. Шевченка состоится «Классик пикник». Классические музыкальные произведения украинских композиторов исполнит Национальный ансамбль «Киевская камерата».

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    Фестиваль уличной еды будет работать на протяжении всего дня 24 августа по ул. Ивана Мазепы.

    С 24-го по 26 августа на Андреевском спуске пройдет Праздник искусств.  На Контрактовой площади в эти дни состоится  «Большая подольская ярмарка «Киевские Контракты».

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    Спустя год легендарная украинская группа «Океан Эльзы» возвращается с большим концертом ко Дню независимости, который начнется на НСК «Олимпийский» 24 августа в 20:00. Также на сцене Олимпийского выступит украинская этногруппа «ДахаБраха».

     

     

     

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