Куда пойти на День независимости 2018: программа мероприятий

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День независимости Украины

24 августа 2018 украинцы будут праздновать 27-ю годовщину независимости нашей страны

Впервые День независимости Украины отметили 16 июля 1991 – в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Верховной Радой УССР.

Однако позже эту дату перенесли на 24 августа – именно в этот день 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. Окончательно День независимости Украины был подтвержден на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года. Согласно украинскому законодательству, День независимости Украины является выходным.

24 августа 2018 года Украине исполнится 27 лет. В честь праздника в Киеве пройдет военный парад, также в столице и других крупных городах страны запланированы различные праздничные торжества от парадов вышиванок до патриотических фестивалей.

Празднование Дня независимости начнется 24 августа с молитвы в соборе Святой Софии Национального заповедника «София Киевская», а также в других храмах столицы.

Торжественные мероприятия запланированы на Аллее Героев Небесной Сотни и у памятников Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому. Здесь пройдут церемонии возложения цветов.

На Певчем поле к празднованию Дня независимости открылась выставка «Чарівний міф України». На клумбах и объемных конструкциях представлены композиции из 200 видов различных цветов.

Основной темой выставки являются герои украинских легенд и мифов. Здесь же 24 августа пройдет фестиваль-конкурс «Ты в сердце моем, Украина».

На Крещатике с 13:00 24 августа начнется акция «Найбільша карта мрії української сім’ї». Подобное мероприятие пройдет в центре столицы уже в восьмой раз. Участникам предложат создать коллажи с изображением своих заветных желаний. Затем они будут объединены в одну большую карту, которая войдет в Книгу национальных рекордов Украины.

В День независимости Украины с 19:00 до 22:00 в парке им. Т.Г. Шевченка состоится «Классик пикник». Классические музыкальные произведения украинских композиторов исполнит Национальный ансамбль «Киевская камерата».

Фестиваль уличной еды будет работать на протяжении всего дня 24 августа по ул. Ивана Мазепы.

С 24-го по 26 августа на Андреевском спуске пройдет Праздник искусств. На Контрактовой площади в эти дни состоится «Большая подольская ярмарка «Киевские Контракты».

Спустя год легендарная украинская группа «Океан Эльзы» возвращается с большим концертом ко Дню независимости, который начнется на НСК «Олимпийский» 24 августа в 20:00. Также на сцене Олимпийского выступит украинская этногруппа «ДахаБраха».