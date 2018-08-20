Украинский фотограф покорила мир сказочными портретами девушек
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Розсилка
Каждому из нас хочется чуточку волшебства в повседневной жизни
Ей удаётся поймать в объектив своей камеры тот самый ускользающий миг, который больше никогда не повторится. Но при этом она старается привлечь внимание к каким-то, казалось бы, незначительным мелочам и деталям.
Взять хотя бы лица девушек – истинная красота, заключённая в естественности, где вместо нещадной ретуши и тонны макияжа, украшением служат веснушки маленькими «солнышками», оседающие на носу и щеках, где ласковый ветер спутывая волосы раздувает отдельные пряди, а летние лёгкие платья, намоченные водой, становясь полупрозрачными, лишь придают пикантные нотки и без того изящному женскому стану. Ирина с особым трепетом и страстью относится к тому, что делает, потому что фотография для неё – не профессия, а самовыражение, благодаря которому она помогает желающим окунуться в мир прекрасного.
Джерело: Культурология