Украинский фотограф покорила мир сказочными портретами девушек



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Каждому из нас хочется чуточку волшебства в повседневной жизни

И чтобы получить желаемое, кто-то зачитывается книгами с захватывающими сюжетами, представляя себя на месте героев или же смотрит фильмы, а кто-то обращается за помощью к молодой и талантливой Ирине Джуль, которая уж точно знает, как вдохнуть в серые будни яркие краски и чувство прекрасного.

Позиционируя себя как фотохудожник, она не без интереса воплощает мечты и желания всех тех, кто однажды заглянул к ней в гости на съёмку. В её снимках оживает не только старая добрая сказка с роскошными образами, а и светлые чувства влюблённых, чьи глаза искрятся счастьем и радостью, а также чарующие женские портреты, приковывающие сотни восторженных взглядов.

Ей удаётся поймать в объектив своей камеры тот самый ускользающий миг, который больше никогда не повторится. Но при этом она старается привлечь внимание к каким-то, казалось бы, незначительным мелочам и деталям.

Взять хотя бы лица девушек – истинная красота, заключённая в естественности, где вместо нещадной ретуши и тонны макияжа, украшением служат веснушки маленькими «солнышками», оседающие на носу и щеках, где ласковый ветер спутывая волосы раздувает отдельные пряди, а летние лёгкие платья, намоченные водой, становясь полупрозрачными, лишь придают пикантные нотки и без того изящному женскому стану. Ирина с особым трепетом и страстью относится к тому, что делает, потому что фотография для неё – не профессия, а самовыражение, благодаря которому она помогает желающим окунуться в мир прекрасного.





Джерело: Культурология