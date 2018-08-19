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    Фото

    Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами

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    Фотограф Платон Юрич - Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами
    Фотограф Платон Юрич

    Фотограф создает необыкновенные портреты, которые включают в себя элементы сюрреализма

    Российский фотограф Платон Юрич создает необычные снимки. Каждая работа баласирует на грани между явью и сном.

    Необычные фото он делает с помощью фоторедактора и креативного использования обычных предметов. Фотографии публикует на странице в Instagram.

    Платон Юрич постепенно становится любимцем всех поклонников неординарных кадров. Каждая, его работа плавно отдаляется от привычной реальности, стоит на границе между явью и сном.

    Его работы интересны, уникальны и несут в себе смысловую нагрузку. Наш мир постоянно меняется, а человеку приходится приспосабливаться к новым реалиям жизни. Фотограф же отображает то, что остается неизменным - нашу связь с природой.

    Некоторые его работы выполнены с помощью фотошопа, некоторые обретают свою сказочность за счет креативного использования обычных предметов. В конечном счете каждая фотография приглашает нас в своеобразное «Зазеркалье», находящееся далеко от суетливых будней. Эти фотографии позволяют перенестись в сказку, дарят хорошее настроение и вдохновение

    Платон пишет: « Нет смысла искать идентичность, но можно попытаться найти то, что нас объединяет. Мои фотографии – это мое отражение мира. А что видите на них вы?».

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    Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами
    Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами
    Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами
    Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами
    Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами
    Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами
    Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами
    Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами
    Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами
    Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами
    Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами
    Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами
    Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами
    Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами
    Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами
    Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами
    Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами
    Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами
    Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами
    Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами
    Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами
    Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами

    Нам бросают вызов – окунуться в трепетно созданный фотографом мир и найти в нем свою порцию восторга. Ну что ж, вызов принят.

     

    Джерело: newsyou.info

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