Фотограф покорил мир невероятными сюрреалистичными сюжетами



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Фотограф Платон Юрич

Фотограф создает необыкновенные портреты, которые включают в себя элементы сюрреализма

Российский фотограф Платон Юрич создает необычные снимки. Каждая работа баласирует на грани между явью и сном.

Необычные фото он делает с помощью фоторедактора и креативного использования обычных предметов. Фотографии публикует на странице в Instagram.

Платон Юрич постепенно становится любимцем всех поклонников неординарных кадров. Каждая, его работа плавно отдаляется от привычной реальности, стоит на границе между явью и сном.

Его работы интересны, уникальны и несут в себе смысловую нагрузку. Наш мир постоянно меняется, а человеку приходится приспосабливаться к новым реалиям жизни. Фотограф же отображает то, что остается неизменным - нашу связь с природой.

Некоторые его работы выполнены с помощью фотошопа, некоторые обретают свою сказочность за счет креативного использования обычных предметов. В конечном счете каждая фотография приглашает нас в своеобразное «Зазеркалье», находящееся далеко от суетливых будней. Эти фотографии позволяют перенестись в сказку, дарят хорошее настроение и вдохновение

Платон пишет: « Нет смысла искать идентичность, но можно попытаться найти то, что нас объединяет. Мои фотографии – это мое отражение мира. А что видите на них вы?».

Нам бросают вызов – окунуться в трепетно созданный фотографом мир и найти в нем свою порцию восторга. Ну что ж, вызов принят.

Джерело: newsyou.info