Фотошопер пугает родственников фотографиями своей дочери



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Стивен Кроули

Стивен Кроули - дизайнер с довольно черным чувством юмора

В своем Instagram он выкладывает шокирующие фотографии своей маленькой дочери

Стивен Кроули— младший вице-президент Pixel Coordination, который в свободное от работы время делает настолько невероятные фотографии со своей маленькой дочерью, что его многочисленные подписчики в социальных сетях теряются в догадках: настоящие они или же это фотошоп.

А одна из читателей Daily Mail по имени Либби (Libby) прокомментировала его снимки так: «Этот парень — идиот, который не заслуживает иметь детей».

Всем, кого беспокоит здоровье и безопасность жизни малышки, спешим сообщить, что в одном из своих постов на Reddit житель Дублина объяснил, что экспериментировал с изображением своей дочери в «крайне опасных» ситуациях, чтобы увидеть, какую реакцию это может спровоцировать.

Он обрабатывает снимки в фотошопе таким образом, что его дочка оказывается на них в крайне опасных ситуациях. Затем отец публикует такие фото в социальной сети и ждет гневных комментариев от родственников.

Его публикация получила около 160 тыс. лайков. Один из пользователей прокомментировал: «Не уверен, это делает вас худшим или лучшим в мире родителем».

Джерело: newyorker.com