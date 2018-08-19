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    Фото

    Фотошопер пугает родственников фотографиями своей дочери

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    Стивен Кроули - Фотошопер пугает родственников фотографиями своей дочери
    Стивен Кроули

    Стивен Кроули - дизайнер с довольно черным чувством юмора

    В своем Instagram он выкладывает шокирующие фотографии своей маленькой дочери

    Стивен Кроули— младший вице-президент Pixel Coordination, который в свободное от работы время делает настолько невероятные фотографии со своей маленькой дочерью, что его многочисленные подписчики в социальных сетях теряются в догадках: настоящие они или же это фотошоп.

    А одна из читателей Daily Mail по имени Либби (Libby) прокомментировала его снимки так: «Этот парень — идиот, который не заслуживает иметь детей».

    Всем, кого беспокоит здоровье и безопасность жизни малышки, спешим сообщить, что в одном из своих постов на Reddit житель Дублина объяснил, что экспериментировал с изображением своей дочери в «крайне опасных» ситуациях, чтобы увидеть, какую реакцию это может спровоцировать.

    Он обрабатывает снимки в фотошопе таким образом, что его дочка оказывается на них в крайне опасных ситуациях. Затем отец публикует такие фото в социальной сети и ждет гневных комментариев от родственников.

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    Фотошопер пугает родственников фотографиями своей дочери
    Фотошопер пугает родственников фотографиями своей дочери
    Фотошопер пугает родственников фотографиями своей дочери
    Фотошопер пугает родственников фотографиями своей дочери
    Фотошопер пугает родственников фотографиями своей дочери
    Фотошопер пугает родственников фотографиями своей дочери
    Фотошопер пугает родственников фотографиями своей дочери
    Фотошопер пугает родственников фотографиями своей дочери
    Фотошопер пугает родственников фотографиями своей дочери
    Фотошопер пугает родственников фотографиями своей дочери
    Фотошопер пугает родственников фотографиями своей дочери

    Его публикация получила около 160 тыс. лайков. Один из пользователей прокомментировал: «Не уверен, это делает вас худшим или лучшим в мире родителем».

    Джерело: newyorker.com

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