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    Фото

    Опубликованные впечатляющие пейзажи от победителя 35AWARDS

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    Генади Дочев - Опубликованные впечатляющие пейзажи от победителя 35AWARDS
    Генади Дочев

    Премия 35AWARDS определила победителя

    Генади Дочев — фотограф-путешественник из Болгарии. Генади признается, что в пейзажной фотографии его привлекают пограничные состояния природы, особенно восход солнца. Однако жюри премии 35AWARDS оценили его способности в съемке северного сияния.

    «Я давно ждал таинственного момента, когда собственными глазами увижу северное сияние — это как раз была моя первая встреча с ним. Я почувствовал такую большую тягу и страсть к этому явлению, что моя фантазия начала генерировать новые идеи. У меня было мало времени для того, чтобы сфотографировать северное сияние, — две ночи, снимок я сделал как раз в первую. Погода была очень переменчивой, штормило. Несколько минут в сопровождении бури были особенно эмоциональными, но после встречи со стихией я был особенно удовлетворен съемкой. Океан бунтовал, волны были большими и пугающими, но во время прилива у меня была возможность спуститься и воспользоваться моментом, заснять это природное состояние, поймать хорошую перспективу и удовлетворить свою фантазию», - рассказывает фотограф.

    Геннадий считает, что система голосования в этом году показала свою работоспособность, отличный результат. Фотографам удалось Получить достойное объективное мнение.

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    Опубликованные впечатляющие пейзажи от победителя 35AWARDS
    Опубликованные впечатляющие пейзажи от победителя 35AWARDS
    Опубликованные впечатляющие пейзажи от победителя 35AWARDS
    Опубликованные впечатляющие пейзажи от победителя 35AWARDS
    Опубликованные впечатляющие пейзажи от победителя 35AWARDS
    Опубликованные впечатляющие пейзажи от победителя 35AWARDS
    Опубликованные впечатляющие пейзажи от победителя 35AWARDS
    Опубликованные впечатляющие пейзажи от победителя 35AWARDS
    Опубликованные впечатляющие пейзажи от победителя 35AWARDS

    Ведь как и в любом другом жанре, в пейзажных снимках важно показать эмоции и чувства, пусть даже природные. Фотограф убежден, что ему удалось это сделать.

     

    Джерело: newsyou.info

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