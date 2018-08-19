Опубликованные впечатляющие пейзажи от победителя 35AWARDS



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Генади Дочев

Премия 35AWARDS определила победителя

Генади Дочев — фотограф-путешественник из Болгарии. Генади признается, что в пейзажной фотографии его привлекают пограничные состояния природы, особенно восход солнца. Однако жюри премии 35AWARDS оценили его способности в съемке северного сияния.

«Я давно ждал таинственного момента, когда собственными глазами увижу северное сияние — это как раз была моя первая встреча с ним. Я почувствовал такую большую тягу и страсть к этому явлению, что моя фантазия начала генерировать новые идеи. У меня было мало времени для того, чтобы сфотографировать северное сияние, — две ночи, снимок я сделал как раз в первую. Погода была очень переменчивой, штормило. Несколько минут в сопровождении бури были особенно эмоциональными, но после встречи со стихией я был особенно удовлетворен съемкой. Океан бунтовал, волны были большими и пугающими, но во время прилива у меня была возможность спуститься и воспользоваться моментом, заснять это природное состояние, поймать хорошую перспективу и удовлетворить свою фантазию», - рассказывает фотограф.

Геннадий считает, что система голосования в этом году показала свою работоспособность, отличный результат. Фотографам удалось Получить достойное объективное мнение.

Ведь как и в любом другом жанре, в пейзажных снимках важно показать эмоции и чувства, пусть даже природные. Фотограф убежден, что ему удалось это сделать.

Джерело: newsyou.info