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    Фото

    Дайверы нашли на дне океана невероятные находки

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    Фото военной техники, которая лежит на дне морей и океанов - Дайверы нашли на дне океана невероятные находки
    Фото военной техники, которая лежит на дне морей и океанов

    Обнаруженные артефакты находятся под защитой закона

    Дайверы показали фото военной техники, которая лежит на дне морей и океанов. На снимках можно увидеть самолеты, танки и корабли времен Второй мировой войны.

    «Некоторые из них – подводные могилы чьих-то братьев, сыновей или родителей, друзей или любимых, которые встретили там свою внезапную смерть, а другие сохраняют груз с кораблей, которые пострадали после попадания бомб, снарядов или торпед», – говорится в сообщении.

    Среди фотографий – обломки самолета «Летучая крепость» B-17, сбитого в годы Второй мировой войны. Сейчас он лежит в водах Хорватии.

    Американские бомбардировщики времен Второй Мировой Войны Boeing B-17 Flying Fortress славились своей способностью достигать цели и возвращаться домой, несмотря на боевые повреждения.

    Пилот одного из бомбардировщиков 8-й воздушной армии США Уалли Хофман говорил, что самолёт мог быть посечен и исполосован огнем противника, но был в состоянии довезти свой экипаж домой.

    Самолет начал проектироваться в 1934 году в рамках конкурса по созданию берегового бомбардировщика, действующего против кораблей. Через год был создан прототип Model 299, первый полёт которого состоялся 28 июля того же года.

    Заводы фирмы Боинг разработали и выпустили B-17 «Летающая Крепость» для ВВС США ровно через 12 месяцев. В общей сложности заводы произвели 6981 бомбардировщик B-17 различных моделей.

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    Дайверы нашли на дне океана невероятные находки
    Дайверы нашли на дне океана невероятные находки
    Дайверы нашли на дне океана невероятные находки
    Дайверы нашли на дне океана невероятные находки
    Дайверы нашли на дне океана невероятные находки
    Дайверы нашли на дне океана невероятные находки
    Дайверы нашли на дне океана невероятные находки
    Дайверы нашли на дне океана невероятные находки
    Дайверы нашли на дне океана невероятные находки

    Стоить отметить, что все эти объекты находятся под защитой специальных законодательных актов.

     

     

    Джерело: segodnya.ua

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