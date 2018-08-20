Дайверы нашли на дне океана невероятные находки



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Фото военной техники, которая лежит на дне морей и океанов

Обнаруженные артефакты находятся под защитой закона

Дайверы показали фото военной техники, которая лежит на дне морей и океанов. На снимках можно увидеть самолеты, танки и корабли времен Второй мировой войны.

«Некоторые из них – подводные могилы чьих-то братьев, сыновей или родителей, друзей или любимых, которые встретили там свою внезапную смерть, а другие сохраняют груз с кораблей, которые пострадали после попадания бомб, снарядов или торпед», – говорится в сообщении.

Среди фотографий – обломки самолета «Летучая крепость» B-17, сбитого в годы Второй мировой войны. Сейчас он лежит в водах Хорватии.

Американские бомбардировщики времен Второй Мировой Войны Boeing B-17 Flying Fortress славились своей способностью достигать цели и возвращаться домой, несмотря на боевые повреждения.

Пилот одного из бомбардировщиков 8-й воздушной армии США Уалли Хофман говорил, что самолёт мог быть посечен и исполосован огнем противника, но был в состоянии довезти свой экипаж домой.

Самолет начал проектироваться в 1934 году в рамках конкурса по созданию берегового бомбардировщика, действующего против кораблей. Через год был создан прототип Model 299, первый полёт которого состоялся 28 июля того же года.

Заводы фирмы Боинг разработали и выпустили B-17 «Летающая Крепость» для ВВС США ровно через 12 месяцев. В общей сложности заводы произвели 6981 бомбардировщик B-17 различных моделей.

Стоить отметить, что все эти объекты находятся под защитой специальных законодательных актов.

Джерело: segodnya.ua