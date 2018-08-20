Любовь и романтика на улицах Парижа в объективе Питера Тёрнли

Фотограф Питер Тёрнли признался, что влюбился в Париж с того самого момента, когда впервые в нём побывал

Сначала он приехал в город на несколько месяцев в 1975 году, будучи 20-летним начинающим фотографом. А через несколько лет переселился в столицу Франции и фотографирует на её улицах уже сорок лет. Результатом этого романа с городом стала книга «Французский поцелуй – любовное письмо Парижу».

За свою долгую фотожурналистскую карьеру Тёрнли объездил более 90 стран. Основная направленность его съёмки – документирование военных, политических и других событий исторического значения. Возвращаясь после очередного репортажа домой, Париж каждый раз напоминал ему, как прекрасна и удивительна может быть жизнь, несмотря на все тяготы и проблемы в мире. И Питер Тёрнли продолжал фотографировать жизнь на улицах города и на берегах Сены.

Тёрнли говорит, что, пожалуй, ни в одном другом месте мира городской пейзаж так явственно не представляет собой бесконечное выражение красоты любви и её силы. Она проявляется через нежные поцелуи и объятия, которые можно увидеть публично, буквально в любом месте, в любое время, всегда.

«Французский поцелуй – любовное письмо Парижу»– это моё выражение признательности многим замечательным моментам романтики, красоты, надежды и любви, которые я видел и которыми я вдохновлялся в Париже, в моём втором доме, за последние 40 лет. Я считаю, что фотография – это в итоге обмен. Я рад поделиться с миром этими сердечными моментами, которые затронули меня самого в этом прекрасном городе», – пишет Тёрнли.