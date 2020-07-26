Девушка похудела на 30 кг из мести парню, который отменил свидание в день рождения



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24-летняя жительница Уэльса Лори Болл получила неожиданный удар от парня

Парень подтолкнул девушку к кардинальным переменам

24-летняя жительница Уэльса Лори Болл из небольшого города Сент-Асаф (Денбигшир, Северный Уэльс) страдала от лишнего веса. «Я была несчастна в течение длительного времени. Я пыталась сбросить вес, но просто не могла придерживаться ограничений, потому что люблю еду. Я живу, чтобы есть», - заявила Лори.

В последние четыре года у Болл не было романтических отношений. Она пришла в восторг, когда ее наконец пригласил на ужин парень, с которым она познакомилась в интернете. Ей показалось, что первое свидание прошло неплохо. «Мы гуляли, хорошо провели время, договорились снова сходить куда-нибудь на мой день рождения», - рассказала девушка.

Они условились увидеться через неделю. Лори Болл тщательно готовилась к встрече. Неожиданно, всего за несколько часов до назначенного времени, молодой человек позвонил ей. «Я действительно сожалею, что делаю это. Но я не хочу видеть тебя снова, потому что ты больше, чем я ожидал», - сказал он.

По словам девушки, она была опустошена после такого сообщения. Лори чувствовала себя пристыженной и отвергнутой. Парень бросил ее, даже не поздравив с днем рождения. «Он был очень холоден со мной», - высказалась она.

Однако жесткий комментарий молодого человека заставил ее действовать. Всего за шесть месяцев Лори похудела на 30 кг. Ее размер одежды уменьшился с 16-го до 10-го по британским меркам.

«Это действительно глубоко ранило меня. Я благодарю его за это сейчас, потому что именно тогда я решила изменить ситуацию. И я сделала это. Это дало мне настоящий толчок», - призналась Лори.

Девушка раскрыла секрет своего феноменального преображения. Она призналась, что очень любит калорийные блюда на вынос, крекеры и плавленый сыр. Лори перешла на здоровое питание. Она начала готовить любимые лакомства дома, но по ПП-рецептам, в которых калорийность значительно ниже.

В дни отдыха ее рацион составляет 1500 калорий, в спортивные будни – 1900 калорий. Количество шагов, которые она измеряет специальным гаджетом, увеличилось с 3000 до 15 000. Болл наняла личного тренера и занималась спортом по шесть раз в неделю, сообщает The Sun.

Всё это время бойфренд продолжал оставаться в числе ее подписчиков в соцсетях. Лори с удовольствием стала выкладывать снимки после похудения. Молодой человек снова обратил на нее внимание. Он стал осыпать ее комплиментами, интересовался, свободна ли она еще, и активно приглашал на свидания. Однако Лори игнорировала все ее сообщения.