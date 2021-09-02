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    Disney снимет сериал о жизни Карла Лагерфельда

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    Disney снимет сериал о жизни Карла Лагерфельда

    Модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд умер в феврале 2019 года

    Стриминговый сервис Disney+ анонсировал шестисерийный драматический сериал «Кайзер Карл», главным героем которого станет легендарный Карл Лагерфельд. В основу ляжет одноименная биографическая книга Рафаэль Бакке: действие начнется в 1970-х и расскажет о стремлении Лагерфельда стать преемником Коко Шанель, вражде с партнером Ива Сен-Лорана Пьером Берже, а также об истории любви великого дизайнера и Жака де Башера. Известно, что проектом занимается продюсер популярного французского сериала «Люпен», а вот актерский состав и дата выхода пока не оглашаются.

    Напомним, модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд умер в феврале 2019 года в возрасте 85 лет. «Кайзер Карл» станет первым драматическим сериалом, основанным на его биографии, — ранее о нем снимали лишь документальные фильмы.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

    Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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    Теги: знаменитости
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    Disney снимет сериал о жизни Карла Лагерфельда