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    Жизнь

    Друзья Зеленского в зоопарке: Богдан без маски нарушил безопасную дистанцию в общении с козой

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    Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан - Друзья Зеленского в зоопарке: Богдан без маски нарушил безопасную дистанцию в общении с козой
    Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан

    «Козлина ты дурная», – приговаривает при этом Богдан

    Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан пообщался с козой в Киевском зоопарке. Видео, на котором видно Богдана, было опубликовано в Facebook журналистом Романом Суханом.

    На записи видно, как экс-глава Офиса Президента хлопает по голове козу и смеется.

    «Козлина ты дурная», – приговаривает при этом Богдан.

    После этого бывший топ-чиновник фотографируется с козой. При этом Богдан находится в зоопарке с небольшой собачкой на руках. Он в шутку пытается покатать свою собачку на козе.

    Отмечается, что сам Богдан и большинство других посетителей на видео находятся в зоопарке без масок и перчаток, а также не соблюдают правила необходимого социального дистанцирования.

    При этом на официальном сайте утверждается, что в зоопарке установлены определенные карантинные ограничения. В частности, посетители должны допускаться на территорию только в маске и респираторе.

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    Андрей Богдан
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