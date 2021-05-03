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    Стало известно имя новой участницы шоу «Холостячка-2»

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    Певица Злата Огневич - Стало известно имя новой участницы шоу «Холостячка-2»
    Певица Злата Огневич
    instagram.com/zlata.ognevich/

    В этом году любовь будет выбирать Злата Огневич

    Стало известно имя новой участницы второго сезона шоу «Холостячка».

    Так, в этом году отважные мужчины будут бороться за сердце певицы Златы Огневич. Об этом стало известно в эфире шоу «Как выйти замуж».

    instagram.com/zlata.ognevich/
    instagram.com/zlata.ognevich/

    Напомним, в прошлом году главной героиней проекта стала звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина. В финале актриса выбрала юмориста, сценариста студии «Квартал 95» Александра Эллерта.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Пономарев представил музыкальный подарок к Пасхе на 12 языках.

    Знаменитость собрал двенадцать украинских и международных знаменитостей. Так, в записи приняли участие: Виктор Павлик, Тоня Матвиенко, Оля Цибульская, Виталий Козловский, Тарас Тополя, Арсен Мирзоян, Наталья Холоденко, Злата Огневич, оперный певец Хэ Му, DZIDZIO и настоятель монастыря в Грузии схиархимандрит отец Серафим.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес Злата Огневич
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