Стало известно имя новой участницы шоу «Холостячка-2»

В этом году любовь будет выбирать Злата Огневич

Стало известно имя новой участницы второго сезона шоу «Холостячка».

Так, в этом году отважные мужчины будут бороться за сердце певицы Златы Огневич. Об этом стало известно в эфире шоу «Как выйти замуж».

instagram.com/zlata.ognevich/

Напомним, в прошлом году главной героиней проекта стала звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина. В финале актриса выбрала юмориста, сценариста студии «Квартал 95» Александра Эллерта.

Ранее «Скотч» сообщал, что Пономарев представил музыкальный подарок к Пасхе на 12 языках.

Знаменитость собрал двенадцать украинских и международных знаменитостей. Так, в записи приняли участие: Виктор Павлик, Тоня Матвиенко, Оля Цибульская, Виталий Козловский, Тарас Тополя, Арсен Мирзоян, Наталья Холоденко, Злата Огневич, оперный певец Хэ Му, DZIDZIO и настоятель монастыря в Грузии схиархимандрит отец Серафим.

Читайте также: Ирина Билык сделала первую пластику после разговора с президентом