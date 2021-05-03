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    19-летняя Билли Айлиш впервые засветила пышную грудь на обложке модного глянца (фото)

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    19-летняя певица Билли Айлиш поразила миллионы поклонников, внезапно представ в совершенно несвойственном ей образе - 19-летняя Билли Айлиш впервые засветила пышную грудь на обложке модного глянца (фото)

    19-летняя певица Билли Айлиш поразила миллионы поклонников, внезапно представ в совершенно несвойственном ей образе

    instagram.com/britishvogue/

    Американская певица примерила на себя амплуа коварной соблазнительницы

    19-летняя певица Билли Айлиш стала героиней июньского номера британской версии журнала Vogue. От образа озорного тинейджера не осталось и следа, Билли перевоплотилась в эффектную девушку, которая точно знает, как привлечь мужское внимание. Звезда предстала платиновой блондинкой с длинными волосами, уложенными нежными волнами.

    Снимки в стиле классического старинного пинап получились сексуальными. На одном из фото Билли невероятно похожа на Мэрилин Монро. Звезда позировала в корсете с подтяжками и телесными чулками, а на плечи набросила классический тренч Burberry. Остроносые лодочки с каблуком-рюмочкой стали финальным штрихом аутфита исполнительницы.

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    19-летняя Билли Айлиш впервые засветила пышную грудь на обложке модного глянца (фото)
    19-летняя Билли Айлиш впервые засветила пышную грудь на обложке модного глянца (фото)
    19-летняя Билли Айлиш впервые засветила пышную грудь на обложке модного глянца (фото)
    19-летняя Билли Айлиш впервые засветила пышную грудь на обложке модного глянца (фото)
    instagram.com/britishvogue/

    Певица призналась в интервью, что была готова к тому, что результат съемки окажется «отстойным». «Так я почему-то больше чувствую себя женщиной. Раньше я никогда ничего подобного не делала. Ну, за исключением случаев, когда я одна», — поделилась Билли.

    Она отметила, что знает, как люди отреагируют на съемку. Многие с возмущением заметят, что певица всегда выступала за бодипозитив. «Моя фишка в том, что я делаю, что хочу. Важно делать то, благодаря чему вы чувствуете себя хорошо. Если вы хотите сделать пластическую операцию, сделайте. Если вы хотите надеть платье, в котором вас считают слишком толстой, наденьте его, если считаете, что хорошо выглядите», — заверила Айлиш.

    Исполнительница хита Bad guy насмешливо высказалась о представителях противоположного пола. «Я думаю, что мужчины очень слабые создания. Когда говорят: "Ты правда думаешь, что парни не тронут тебя, если ты наденешь это платье?», я думаю: «Серьезно, вы настолько слабы? Давайте же! Идите мастурбируйте!» — заметила звезда.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Пономарев представил музыкальный подарок к Пасхе на 12 языках.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес Билли Айлиш
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