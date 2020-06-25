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    Жизнь

    В Колумбии королева красоты осталась без ноги (фото)

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    Колумбийская модель Даниэлла Альварес - В Колумбии королева красоты осталась без ноги (фото)
    Колумбийская модель Даниэлла Альварес

    Девушка отметила, что любит себя любой и не считает, что на этом жизнь закончилась

    Даниэлла Альварес — одна из самых красивых девушек в мире. В 2011 году она выиграла титул «Мисс Колумбия», а в 2012 году представляла свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная». На аккаунт девушки в Instagram подписаны 1,7 млн человек. Красотка привыкла радовать своих фанатов откровенными снимками в бикини.

    Но последняя фотография Даниэллы повергла поклонников в шок.

    Девушке ампутировали левую ногу. «Мисс Колумбии» удалили опухоль, которая мешала кровоснабжению. После операции возникли осложнения и врачам не удалось спасти ее ногу. Об этом пишет Life.

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    В Колумбии королева красоты осталась без ноги (фото)
    В Колумбии королева красоты осталась без ноги (фото)
    В Колумбии королева красоты осталась без ноги (фото)
    В Колумбии королева красоты осталась без ноги (фото)
    В Колумбии королева красоты осталась без ноги (фото)
    В Колумбии королева красоты осталась без ноги (фото)
    В Колумбии королева красоты осталась без ноги (фото)
    В Колумбии королева красоты осталась без ноги (фото)
    В Колумбии королева красоты осталась без ноги (фото)
    В Колумбии королева красоты осталась без ноги (фото)
    В Колумбии королева красоты осталась без ноги (фото)

    Даниэлла выложила несколько снимков, где рядом с ней находятся близкие и бывший бойфренд актер Ленард Вандераа.

    Девушка отметила, что любит себя любой и не считает, что на этом жизнь закончилась. Альварес активно строит планы на будущее и полагает, что лучшие моменты у нее еще впереди. Вскоре у красавицы должен появиться протез, который позволит ей «танцевать, бегать, кататься на велосипеде, плавать и делать все, что нравится».

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    фотография актер Мисс Вселенная Колумбия
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