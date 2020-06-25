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    Жизнь

    В России блогерша забеременела от пасынка (фото)

    • Розсилка
    В России блогерша забеременела от пасынка (фото)

    «Познакомились мы с Вовой, когда ему было семь», — вспоминает блогерша

    35-летняя российская блогерша Марина Балмашова забеременела от своего 20-летнего пасынка Вовы. Марина прожила в браке с его отцом Алексеем Шавыриным 14 лет. Год назад супруги со скандалом развелись из-за ее тайных отношений пасынком.

    По словам Балмашовой, она порвала с мужем, потому что не могла забеременеть. После развода Алексей Шавырин забрал у нее приемных детей и теперь воспитывает их сам.

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    В России блогерша забеременела от пасынка (фото)
    В России блогерша забеременела от пасынка (фото)
    В России блогерша забеременела от пасынка (фото)
    В России блогерша забеременела от пасынка (фото)
    В России блогерша забеременела от пасынка (фото)
    В России блогерша забеременела от пасынка (фото)

    «Познакомились мы с Вовой, когда ему было семь. Он всегда был улыбчивым и смешным. Общались недолго, мама с ними переехала на Урал. Но разок, в первом классе, мы сидели в огороде: я собирала смородину, а он читал Чебурашку. Потом ещё виделись раза три, до его 16-летия. И потом он переехал на Кубань», — вспоминает Марина знакомство с сыном своего бывшего мужа.

    На страницу Балмашевой в Instagram подписано более 400 тысяч человек. Вместе с бывшим мужем Алексеем они воспитывали пятерых детей: на четверых они оформили опеку, а девочку с синдромом Дауна удочерили.

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