Джордж Клуни принимает фанатов в своем доме на озере Комо



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Амаль и Джордж Клуни

Популярный актер объявил сбор средств для собственного фонда

У фанатов четы Клуни появилась возможность встретиться с парой. 58-летний актер записал видеообращение к поклонникам на канале Omaze, онлайн-платформы для сбора средств в благотворительных целях. Джордж объявил, что он и его 41-летняя жена Амаль готовы принять у себя в гостях двух счастливчиков, пообещав им двойное свидание в своем доме на озере Комо.

«Привет, я Джордж, муж Амаль Клуни. Мы хотим пригласить вас к нам на озеро Комо. Помогая фонду, вы получите возможность увидеться с Амаль, всемирно известным адвокатом по правам человека, профессором, популяризатором концепции справедливости во всем мире, ну и со мной, актером. Только представьте, вы и Амаль с бокалом вина обсуждаете дела, а ее супруг тихо накрывает на стол», – сказал Джордж Клуни в видео.