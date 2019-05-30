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    Жизнь

    Джордж Клуни принимает фанатов в своем доме на озере Комо

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    Амаль и Джордж Клуни - Джордж Клуни принимает фанатов в своем доме на озере Комо
    Амаль и Джордж Клуни

    Популярный актер объявил сбор средств для собственного фонда

    У фанатов четы Клуни появилась возможность встретиться с парой. 58-летний актер записал видеообращение к поклонникам на канале Omaze, онлайн-платформы для сбора средств в благотворительных целях. Джордж объявил, что он и его 41-летняя жена Амаль готовы принять у себя в гостях двух счастливчиков, пообещав им двойное свидание в своем доме на озере Комо.

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    Джордж Клуни принимает фанатов в своем доме на озере Комо
    Джордж Клуни принимает фанатов в своем доме на озере Комо
    Джордж Клуни принимает фанатов в своем доме на озере Комо
    Джордж Клуни принимает фанатов в своем доме на озере Комо
    Джордж Клуни принимает фанатов в своем доме на озере Комо
    Джордж Клуни принимает фанатов в своем доме на озере Комо
    Джордж Клуни принимает фанатов в своем доме на озере Комо
    Джордж Клуни принимает фанатов в своем доме на озере Комо
    Джордж Клуни принимает фанатов в своем доме на озере Комо
    Джордж Клуни принимает фанатов в своем доме на озере Комо

    «Привет, я Джордж, муж Амаль Клуни. Мы хотим пригласить вас к нам на озеро Комо. Помогая фонду, вы получите возможность увидеться с Амаль, всемирно известным адвокатом по правам человека, профессором, популяризатором концепции справедливости во всем мире, ну и со мной, актером. Только представьте, вы и Амаль с бокалом вина обсуждаете дела, а ее супруг тихо накрывает на стол», – сказал Джордж Клуни в видео.

     

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