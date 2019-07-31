Экс-менеджер Михаэля Шумахера рассказал о его состоянии здоровья: не разговаривает, но продолжает бороться



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михаэль Шумахер kp.ru

С момента трагедии во Французских Альпах прошло уже 5,5 лет

После несчастного случая, произошедшего с Михаэлем Шумахером во время отдыха на горнолыжном курорте Мерибель в декабре 2013-го, семья тщательно оберегает его от внимания общественности и редко рассказывает о состоянии его здоровья СМИ, что порождает массу слухов. Вчера редкие новости о самочувствии Михаэля в интервью Radio Monte-Carlo сообщил бывший спортивный директор "Феррари" Жан Тодт, который недавно побывал у гонщика в гостях в Швейцарии.

«Я всегда стараюсь быть осторожным с подобного рода заявлениями, но это правда. Мы смотрели заезды с ним вместе в его доме в Швейцарии. Он в надежных руках, за ним хорошо ухаживают. Он не сдается и продолжает бороться. Его семья также борется в полную силу, и, конечно, наша дружба теперь не похожа на ту, которая была до трагедии. Хотя бы потому, что Михаэль не может общаться и разговаривать так, как раньше. Но он продолжает бороться. И семья его в этом очень поддерживает».

Напомним, 29 декабря 2013 года Шумахер с сыном и его друзьями отправился кататься на лыжах в Мерибель, курорт во французских Альпах. Михаэль выехал за пределы трассы и, споткнувшись о камень, упал и ударился головой о выступ скалы - шлем раскололся. Поначалу спортсмен находился в сознании, но вскоре его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. После двух нейрохирургических операций его ввели в искусственную кому. Летом следующего года его вывели из этого состояния и перевезли в другой госпиталь для последующей реабилитации. Оттуда Михаэль уже отправился домой, где находится и по сей день.





Джерело: Hello!