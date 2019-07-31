Роберт Де Ниро и Аль Пачино в главных ролях: первые кадры к «Ирландцу» Мартина Скорсезе



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Мировая премьера фильма состоится на Нью-Йоркском кинофестивале 27 сентября

Мировая премьера долгожданного фильма Мартина Скорсезе «Ирландец» состоится 27 сентября на кинофестивале в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Guardian.

Роберт Де Ниро сыграет итало-американского киллера Фрэнка Ширана по кличке Ирландец, который работает на мафиозного босса Рассела Буффалино (Джо Пеши). Аль Пачино предстанет в образе бывшего профсоюзного лидера Джимми Хоффа, пропавшего при загадочных обстоятельствах. Исчезновение Хоффы остается одним из самых громких нераскрытых преступлений в истории США.

Одновременно с датой премьеры опубликованы первые кадры из фильма. Среди них есть кадр, где можно увидеть омоложенных с помощью компьютерных технологий Де Ниро и Аль Пачино (по слухам, актеры будут «молодыми» всю первую половину фильма).

«Ирландец» станет девятым совместным фильмом Скорсезе и Де Ниро со времен выхода «Казино» в 1995 году. Это самый дорогой фильм знаменитого режиссера. Netflix вложил в производство картины $160 миллионов.