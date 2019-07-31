Молодая жена Квентина Тарантино в платье с голой спиной стала звездой премьеры



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Квентин Тарантино и Даниэлла Пик

55-летний режиссер представил в Лондоне свою картину «Однажды в Голливуде»

Квентин Тарантино появился на ковровой дорожке в сопровождении 35-летней супруги Даниэллы Пик. Жгучая брюнетка поддержала мужа в британском промо новой картины. Даниэлла появилась вместе с Квентином на ковровой дорожке. Израильская певица и модель выбрала ярко-красное струящееся платье на тонких бретельках с открытой спиной.

Тарантино и его супруга выглядели как молодожены. Они крепко держались за руки, улыбались друг другу и обменивались влюбленными взглядами. Девушка не стеснялась демонстрировать нежность по отношению к мужу на публике. Она обнимала его за плечи и доверчиво прижималась к нему.

На премьере в Лондоне также появились исполнители главных ролей – Марго Робби Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.