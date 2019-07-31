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    Шоу-биз

    Молодая жена Квентина Тарантино в платье с голой спиной стала звездой премьеры

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    Квентин Тарантино и Даниэлла Пик - Молодая жена Квентина Тарантино в платье с голой спиной стала звездой премьеры
    Квентин Тарантино и Даниэлла Пик

    55-летний режиссер представил в Лондоне свою картину «Однажды в Голливуде»

    Квентин Тарантино появился на ковровой дорожке в сопровождении 35-летней супруги Даниэллы Пик.  Жгучая брюнетка поддержала мужа в британском промо новой картины. Даниэлла появилась вместе с Квентином на ковровой дорожке. Израильская певица и модель выбрала ярко-красное струящееся платье на тонких бретельках с открытой спиной.

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    Молодая жена Квентина Тарантино в платье с голой спиной стала звездой премьеры
    Молодая жена Квентина Тарантино в платье с голой спиной стала звездой премьеры
    Молодая жена Квентина Тарантино в платье с голой спиной стала звездой премьеры
    Молодая жена Квентина Тарантино в платье с голой спиной стала звездой премьеры
    Молодая жена Квентина Тарантино в платье с голой спиной стала звездой премьеры
    Молодая жена Квентина Тарантино в платье с голой спиной стала звездой премьеры
    Молодая жена Квентина Тарантино в платье с голой спиной стала звездой премьеры
    Молодая жена Квентина Тарантино в платье с голой спиной стала звездой премьеры
    Молодая жена Квентина Тарантино в платье с голой спиной стала звездой премьеры
    Молодая жена Квентина Тарантино в платье с голой спиной стала звездой премьеры
    Молодая жена Квентина Тарантино в платье с голой спиной стала звездой премьеры
    Молодая жена Квентина Тарантино в платье с голой спиной стала звездой премьеры
    Молодая жена Квентина Тарантино в платье с голой спиной стала звездой премьеры

    Тарантино и его супруга выглядели как молодожены. Они крепко держались за руки, улыбались друг другу и обменивались влюбленными взглядами. Девушка не стеснялась демонстрировать нежность по отношению к мужу на публике. Она обнимала его за плечи и доверчиво прижималась к нему.

    На премьере в Лондоне также появились исполнители главных ролей – Марго Робби Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.

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