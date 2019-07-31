Останки знаменитого гангстера эксгумируют ради съемок фильма



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Джон Диллинджер Фото: Everett Collection / East News

Диллинджер прославился из-за серии ограблений банков в 1930-е годы

В США для съемок документального фильма эксгумируют тело гангстера Джона Диллинджера, прославившегося в 1930-е годы серией ограблений банков. Об этом сообщает Associated Press.

Производством фильма займется телеканал History Channel. Как рассказали историки, достать останки будет непросто, так как над могилой находится несколько железобетонных плит: родственники гангстера, озабоченные тем, что его останки могут быть похищены, положили на его гроб примерно 2,5 тонны бетона. При этом специалисты отмечают, что до 16 сентября тело гангстера вновь будет захоронено.

В 1930-е годы Джон Диллинджер был «врагом общества номер один» по классификации ФБР. За время своей преступной деятельности он ограбил около 20 банков, а также четыре полицейских отделения и дважды бежал из тюрьмы. В 1934 году Диллинджера застрелили сотрудники ФБР возле кинотеатра в Чикаго. Ему был 31 год.

О жизни Диллинджера снят не один художественный фильм. Самый последний из них — «Джонни Д» Майкла Манна (2009 год), где роль гангстера сыграл Джонни Депп.