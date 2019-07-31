  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Стал известен актёрский состав нового сериала режиссёра «Мстителей»

    • Розсилка
    Стал известен актёрский состав нового сериала режиссёра «Мстителей»

    Джосс Уидон разрабатывает сериал The Nevers для канала HBO

    Джосс Уидон («Мстители») выступит в качестве шоураннера, исполнительного продюсера и сценариста сериала The Nevers для канала HBO. Проект расскажет о женщинах викторианской эпохи, которые обретают сверхспособности и должны выполнить миссию, от исхода которой зависит судьба человечества.

    Стало известно, кто сыграет в сериале главные роли. К Лауре Доннелли присоединились Оливия Уильямс, Джеймс Нортон, Ник Фрост, Том Райли , Энн Скелли, Бен Чаплин, Пип Торренс, Закари Момо, Эми Мэнсон, Рошелль Нил, Элеонор Томлинсон и Денис О’Хэр.

    Джосс Уидон получил наибольшую известность в качестве создателя сериала «Баффи — истребительница вампиров». Среди других его известных работ — сериалы «Ангел», «Светлячок», «Кукольный дом», фильмы «Миссия "Серенити"» (2005), «Мстители» (2012) и «Мстители: Эра Альтрона» (2015).

    Последней его работой стало завершение начатой Заком Снайдером «Лиги Справедливости». 

    Джерело: Киноафиша

    Читайте також
    знаменитости кино актриса актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ