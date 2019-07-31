Стал известен актёрский состав нового сериала режиссёра «Мстителей»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джосс Уидон разрабатывает сериал The Nevers для канала HBO

Джосс Уидон («Мстители») выступит в качестве шоураннера, исполнительного продюсера и сценариста сериала The Nevers для канала HBO. Проект расскажет о женщинах викторианской эпохи, которые обретают сверхспособности и должны выполнить миссию, от исхода которой зависит судьба человечества.

Стало известно, кто сыграет в сериале главные роли. К Лауре Доннелли присоединились Оливия Уильямс, Джеймс Нортон, Ник Фрост, Том Райли , Энн Скелли, Бен Чаплин, Пип Торренс, Закари Момо, Эми Мэнсон, Рошелль Нил, Элеонор Томлинсон и Денис О’Хэр.

Джосс Уидон получил наибольшую известность в качестве создателя сериала «Баффи — истребительница вампиров». Среди других его известных работ — сериалы «Ангел», «Светлячок», «Кукольный дом», фильмы «Миссия "Серенити"» (2005), «Мстители» (2012) и «Мстители: Эра Альтрона» (2015).

Последней его работой стало завершение начатой Заком Снайдером «Лиги Справедливости».

Джерело: Киноафиша