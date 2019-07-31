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    Жизнь

    Наоми Кэмпбелл не пустили на вечеринку из-за цвета кожи

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    Наоми Кэмпбелл 

    Супермодель была в ярости из-за поведения персонала одного из отелей во Франции

    49-летнюю звезду подиумов, супермодель Наоми Кэмбелл не пустили на порог дорогого отеля на юге Франции. Администрация заведения отказала ей по причине цвета кожи.

    Как сообщает The Guardian, у Наоми и ее чернокожей подруги были приглашения на мероприятие, проходящее в отеле. В пропусках были указаны их имена, но охрана на входе перегородила им дорогу.

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    Наоми Кэмпбелл не пустили на вечеринку из-за цвета кожи
    Наоми Кэмпбелл не пустили на вечеринку из-за цвета кожи
    Наоми Кэмпбелл не пустили на вечеринку из-за цвета кожи
    Наоми Кэмпбелл не пустили на вечеринку из-за цвета кожи
    Наоми Кэмпбелл не пустили на вечеринку из-за цвета кожи
    Наоми Кэмпбелл не пустили на вечеринку из-за цвета кожи
    Наоми Кэмпбелл не пустили на вечеринку из-за цвета кожи
    Наоми Кэмпбелл не пустили на вечеринку из-за цвета кожи
    Наоми Кэмпбелл не пустили на вечеринку из-за цвета кожи
    Наоми Кэмпбелл не пустили на вечеринку из-за цвета кожи
    Наоми Кэмпбелл не пустили на вечеринку из-за цвета кожи
    Наоми Кэмпбелл не пустили на вечеринку из-за цвета кожи
    Наоми Кэмпбелл не пустили на вечеринку из-за цвета кожи
    Наоми Кэмпбелл не пустили на вечеринку из-за цвета кожи
    Наоми Кэмпбелл не пустили на вечеринку из-за цвета кожи

    Кэмпбелл пришла в ярость, но не стала выяснять отношения с персоналом. В интервью изданию она сказала, что этот отвратительный инцидент напомнил ей, что борьба за равные права еще не окончена и ей нужно продолжать говорить о себе.

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