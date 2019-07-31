Натали Портман в нарядах от Dior снялась в фотосессии для Harper's Bazaar



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Натали Портман

Актриса украсит страницы сентябрьского номера

Актриса Натали Портман стала героиней сентябрьского выпуска британского Harper's Bazaar. Над съемкой работала фотограф Памела Хэнсон. На снимках Натали позирует в нарядах Dior.

Во время фотосета знаменитость поделилась мыслями о женской красоте.

«Женщинам все время приходится бороться с тем, что их оценивают только по внешности. Ты находишься в шаткой позиции, позволяя другим оценивать тебя своими взглядами и мнениями. Ведь красота эфемерна по своему определению. Ее невозможно уловить. Это бабочка, которая живет мгновение. Чтобы прожить достойную жизнь, полную смысла, нельзя опираться на красоту», - отметила Портман.

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Джерело: Buro 24/7