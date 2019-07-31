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    Шоу-биз

    Натали Портман в нарядах от Dior снялась в фотосессии для Harper's Bazaar

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    Натали Портман - Натали Портман в нарядах от Dior снялась в фотосессии для Harper's Bazaar
    Натали Портман

    Актриса украсит страницы сентябрьского номера

    Актриса Натали Портман стала героиней сентябрьского выпуска британского Harper's Bazaar. Над съемкой работала фотограф Памела Хэнсон. На снимках Натали позирует в нарядах Dior. 

    Во время фотосета знаменитость поделилась мыслями о женской красоте.

    «Женщинам все время приходится бороться с тем, что их оценивают только по внешности. Ты находишься в шаткой позиции, позволяя другим оценивать тебя своими взглядами и мнениями. Ведь красота эфемерна по своему определению. Ее невозможно уловить. Это бабочка, которая живет мгновение. Чтобы прожить достойную жизнь, полную смысла, нельзя опираться на красоту», - отметила Портман.

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    Натали Портман в нарядах от Dior снялась в фотосессии для Harper's Bazaar
    Натали Портман в нарядах от Dior снялась в фотосессии для Harper's Bazaar
    Натали Портман в нарядах от Dior снялась в фотосессии для Harper's Bazaar
    Натали Портман в нарядах от Dior снялась в фотосессии для Harper's Bazaar
    Натали Портман в нарядах от Dior снялась в фотосессии для Harper's Bazaar

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    Джерело: Buro 24/7

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