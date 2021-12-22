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    Главные цвета 2022 года: модельеры уже представили новые коллекции

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    Многие модельные бренды уже показали коллекции зимнего сезона-2022. - Главные цвета 2022 года: модельеры уже представили новые коллекции
    Многие модельные бренды уже показали коллекции зимнего сезона-2022.
    Фото из открытых источников

    Одежда в этих оттенках будет в тренде весь год

    Многие модельные бренды уже показали коллекции зимнего сезона-2022. В них, кроме Very Peri, признанного цветом года, продемонстрированы самые модные оттенки следующего года.

    Гибридный

    Смешивание оттенков было популярным еще весной-2016. И этот микс цветов возвращается в моду в следующем году. Такой тон предпочитают Prabal Gurung – они используют его во всем, от платьев до блузок с принтами. А вот Chanel рискнула выставить в таком цвете свои комбинезоны.

    Цвета 2022 года - 4

    Апельсиновый

    Яркий апельсиновый оттенок уже представили в своей коллекции Oscar de la Renta. Модельеры выбрали более красные варианты и всегда сочетают их либо с другими цветами, либо используют в формате сумки.

    А вот самый яркий вариант этого оттенка - у Gucci. Они окрасили в апельсин смелую многослойную макси-юбку.

    Цвета 2022 года - 1

    Фиолетовые переходы

    Вариант фиолетового под названием Very Peri, разработанный Институтом цвета Pantone, уже стал самым модным цветом следующего года. Теперь дизайнеры сочетают его с вариантами оранжевого, добиваясь неожиданных эффектов. В качестве примера можно привести костюмы Oscar de la Renta или нежно-эротичные платья Carolina Herrera.

    Цвета 2022 года - 6

    Пудрово-оранжевый

    Пастельные оттенки играют первую скрипку в каждом сезоне. На этот раз победил нежный, пудрово-оранжевый вариант. Лучший способ использовать его показали в коллекции Chloe - это необычный трикотажный наряд.

    Цвета 2022 года - 3

    Ранее, Vogue назвал 12 самых стильных женщин за 2021 год.

    Также, редакторы модного портала Who What Wear назвали несколько устаревших модных тенденций, от которых следует отказаться в 2022 году.

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    Теги: мода и красота одежда
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    Главные цвета 2022 года: модельеры уже представили новые коллекции