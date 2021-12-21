Vogue назвал 12 самых стильных женщин за 2021 год (фото)

Больше всех восхищала публику в 2021 году своими неповторимыми нарядами Зендая

В 2021 году, после затяжной пандемии и длительных ограничений, мир понемногу начал возвращаться к прежней жизни. Мы наблюдали за многими мероприятиями, где знаменитости демонстрировали самые стильные наряды. И пришло время узнать, кому удалось растопить сердца модных критиков.

Можно вспомнить много ярких образов и незабываемых выходов. Чего только стоит повязка на голову Prada Аманды Горман или платье в электрик-синем цвете Balenciaga на Ким Кардашьян, которое после ее снимков взорвало поисковые системы. Но если говорить о женщинах, чьи образы всегда были актуальны и продуманы до мелочей, то таких американский Vogue выделил двенадцать.

Больше всех восхищала публику в 2021 году своими неповторимыми нарядами Зендая, которую начали называть иконой стиля. Леди Гага внесла перца в гламурный мир Голливуда вызывающими стрипами. А 68-летняя Изабель Юппер настолько раскрылась в своей женственности и элегантности, что впервые попала на обложку Vogue. Короче говоря, действительно есть кем вдохновляться.

12 самых стильных женщин в 2021 году

Кейт Мосс

Леди Гага

Зендая

Дуа Липа

Рианна

Джордан Данн

Изабель Юппер

Джемма Чан

Анджелина Джоли

Зои Кравиц

Синтия Эриво

Никола Кофлан

Ранее, редакторы модного портала Who What Wear назвали несколько устаревших модных тенденций, от которых следует отказаться в 2022 году.