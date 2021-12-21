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    Vogue назвал 12 самых стильных женщин за 2021 год (фото)

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    Действительно есть кем вдохновляться - Vogue назвал 12 самых стильных женщин за 2021 год (фото)
    Действительно есть кем вдохновляться
    Фото из открытых источников

    Больше всех восхищала публику в 2021 году своими неповторимыми нарядами Зендая

    В 2021 году, после затяжной пандемии и длительных ограничений, мир понемногу начал возвращаться к прежней жизни. Мы наблюдали за многими мероприятиями, где знаменитости демонстрировали самые стильные наряды. И пришло время узнать, кому удалось растопить сердца модных критиков.

    Можно вспомнить много ярких образов и незабываемых выходов. Чего только стоит повязка на голову Prada Аманды Горман или платье в электрик-синем цвете Balenciaga на Ким Кардашьян, которое после ее снимков взорвало поисковые системы. Но если говорить о женщинах, чьи образы всегда были актуальны и продуманы до мелочей, то таких американский Vogue выделил двенадцать.

    Больше всех восхищала публику в 2021 году своими неповторимыми нарядами Зендая, которую начали называть иконой стиля. Леди Гага внесла перца в гламурный мир Голливуда вызывающими стрипами. А 68-летняя Изабель Юппер настолько раскрылась в своей женственности и элегантности, что впервые попала на обложку Vogue. Короче говоря, действительно есть кем вдохновляться.

    12 самых стильных женщин в 2021 году

    Кейт Мосс

    Кейт Мосс вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue

    Леди Гага

    Зендая

    Зендея вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue

    Дуа Липа

    Дуа Липа вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue

    Рианна

    Рианна вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue

    Джордан Данн

    Джордан Данн вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue

    Изабель Юппер

    Изабель Юппер вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue

    Джемма Чан

    Джемма Чан вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue

    Анджелина Джоли

    Анджелина Джоли вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue

    Зои Кравиц

    Зои Кравиц вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue

    Синтия Эриво

    Синтия Эриво вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue

    Никола Кофлан

    Николя Кохлан вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue

    Ранее, редакторы модного портала Who What Wear назвали несколько устаревших модных тенденций, от которых следует отказаться в 2022 году.

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    Теги: знаменитости мода и красота
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    Vogue назвал 12 самых стильных женщин за 2021 год (фото)