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    Шоу-биз

    Горячая «холостячка» в микробикини соблазнительно изогнулась на яхте (фото)

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    Победительница десятого сезона шоу &laquo;Холостяк&raquo; Даша Ульянова - Горячая «холостячка» в микробикини соблазнительно изогнулась на яхте (фото)
    Победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова
    instagram.com/dasha_ulyanovaa/

    Гимнастка поделилась снимком с отдыха в Одессе

    Победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова поделилась с поклонниками фото, сделанным во время ее отдыха.

    В своем Instagram девушка, которая сейчас находится в Одессе, опубликовала снимок, на котором предстала в черном микробикини, демонстрируя изгибы своей фигуры.

    На снимке мокрая Даша соблазнительно позирует на яхте запрокинув голову назад и игриво подняв одну ногу.

    Под фото звезда поделилась подробностями своей прогулки по Черному морю на яхте.

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    Горячая «холостячка» в микробикини соблазнительно изогнулась на яхте (фото)
    Горячая «холостячка» в микробикини соблазнительно изогнулась на яхте (фото)
    Горячая «холостячка» в микробикини соблазнительно изогнулась на яхте (фото)
    instagram.com/dasha_ulyanovaa/

    «Хочу выразить невероятную благодарность всем, кто посоветовал взять в аренду яхту и насладиться морской прогулкой. Яхты отправляются из Морского вокзала. Есть разные варианты: экскурсионные и для релакса, групповые на разное количество людей и индивидуальные. Мы взяли индивидуальный тур и поплыли в открытое море. Приятный бриз, хороший запах и катание на волнах — все было идеально. Кстати, вода подальше от берега — очень чистая. Поэтому, однозначно, рекомендую», - отметила звезда.

    Поклонники были в восторге от фото звезды, отметив красоту ее тела.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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