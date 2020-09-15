Горячая «холостячка» в микробикини соблазнительно изогнулась на яхте (фото)



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Победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова instagram.com/dasha_ulyanovaa/

Гимнастка поделилась снимком с отдыха в Одессе

Победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова поделилась с поклонниками фото, сделанным во время ее отдыха.

В своем Instagram девушка, которая сейчас находится в Одессе, опубликовала снимок, на котором предстала в черном микробикини, демонстрируя изгибы своей фигуры.

На снимке мокрая Даша соблазнительно позирует на яхте запрокинув голову назад и игриво подняв одну ногу.

Под фото звезда поделилась подробностями своей прогулки по Черному морю на яхте.

«Хочу выразить невероятную благодарность всем, кто посоветовал взять в аренду яхту и насладиться морской прогулкой. Яхты отправляются из Морского вокзала. Есть разные варианты: экскурсионные и для релакса, групповые на разное количество людей и индивидуальные. Мы взяли индивидуальный тур и поплыли в открытое море. Приятный бриз, хороший запах и катание на волнах — все было идеально. Кстати, вода подальше от берега — очень чистая. Поэтому, однозначно, рекомендую», - отметила звезда.

Поклонники были в восторге от фото звезды, отметив красоту ее тела.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.