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    Жизнь

    Gucci отменил показ из-за коронавируса

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    В официальном заявлении сказано, что бренд выражает поддержку всем, кого коснулся вирус&nbsp; - Gucci отменил показ из-за коронавируса
    В официальном заявлении сказано, что бренд выражает поддержку всем, кого коснулся вирус 
    Фото: instagram.com/gucci/

    Представители бренда сообщили, что показ не состоится, и не спешат выбирать для него новую дату

    Число людей, зараженных коронавирусом, растет с каждым днем, что точно не могло не отразиться на всех областях жизни, включая индустрию моды. Так, многие бренды закрывают свои магазины и несут колоссальные финансовые потери, неделю назад Armani представил новую коллекцию, не пригласив на показ зрителей, а теперь Gucci и вовсе отменил свое шоу.

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    Gucci отменил показ из-за коронавируса
    Gucci отменил показ из-за коронавируса
    Gucci отменил показ из-за коронавируса
    Gucci отменил показ из-за коронавируса
    Gucci отменил показ из-за коронавируса
    Gucci отменил показ из-за коронавируса
    Gucci отменил показ из-за коронавируса
    instagram.com/gucci/

    Круизную коллекцию, которую Алессандро Микеле должен был показать 18 мая в Сан-Франциско, пока никто не увидит: представители бренда сообщили, что показ не состоится, и не спешат выбирать для него новую дату. Пока COVID-19 не сбавит обороты и не перестанет терроризировать планету, шоу Gucci можно не ждать. Также в официальном заявлении сказано, что бренд выражает поддержку всем, кого коснулся вирус (на данный момент пострадали около 90 тысяч человек, а для трех тысяч болезнь стала смертельной).

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    мода и красота подиум болезнь вирус
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