Gucci отменил показ из-за коронавируса



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В официальном заявлении сказано, что бренд выражает поддержку всем, кого коснулся вирус Фото: instagram.com/gucci/

Представители бренда сообщили, что показ не состоится, и не спешат выбирать для него новую дату

Число людей, зараженных коронавирусом, растет с каждым днем, что точно не могло не отразиться на всех областях жизни, включая индустрию моды. Так, многие бренды закрывают свои магазины и несут колоссальные финансовые потери, неделю назад Armani представил новую коллекцию, не пригласив на показ зрителей, а теперь Gucci и вовсе отменил свое шоу.

Круизную коллекцию, которую Алессандро Микеле должен был показать 18 мая в Сан-Франциско, пока никто не увидит: представители бренда сообщили, что показ не состоится, и не спешат выбирать для него новую дату. Пока COVID-19 не сбавит обороты и не перестанет терроризировать планету, шоу Gucci можно не ждать. Также в официальном заявлении сказано, что бренд выражает поддержку всем, кого коснулся вирус (на данный момент пострадали около 90 тысяч человек, а для трех тысяч болезнь стала смертельной).