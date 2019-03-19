Хип-хоп благоприятно влияет на созревание сыра – швейцарские ученые



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Фото: unsplash / ohthehumanity

Под рэп эмменталь становится вкуснее и ароматнее, чем под техно, джаз и даже классику.

Исследователи из Бернского университета искусств провели интересный эксперимент: девять совершенно одинаковых голов швейцарского сыра эмменталь на полгода поместили в короба с разной музыкой - где-то играла классика, где-то тяжелый рок, где-то джаз-фанк, где-то техно, а где-то хип-хоп, - чтобы потом проверить, как изменится в связи с этим их вкус и аромат. Музыка во всех коробах играла круглосуточно, кроме одного, в котором стояла тишина, микроклимат - один на всех.

Самое разительное превосходство вкуса и аромата обнаружили у сыра, который «слушал» хип-хоп. Это подтвердило жюри во главе со звездным шефом одного из местных ресторанов. Он заявил, что разница была очень ощутима - текстура лучше, вкус интереснее, внешний вид эстетичнее.

Теперь исследователи намерены выяснить, какие именно хип-хоп-композиции лучше влияют на вызревание, - на следующем этапе эксперимента сыр «запрут» с конкретными исполнителями и треками.

Джерело: Esquire