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    Жизнь

    Хип-хоп благоприятно влияет на созревание сыра – швейцарские ученые

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    Фото: unsplash / ohthehumanity - Хип-хоп благоприятно влияет на созревание сыра – швейцарские ученые
    Фото: unsplash / ohthehumanity

    Под рэп эмменталь становится вкуснее и ароматнее, чем под техно, джаз и даже классику.

    Исследователи из Бернского университета искусств провели интересный эксперимент: девять совершенно одинаковых голов швейцарского сыра эмменталь на полгода поместили в короба с разной музыкой - где-то играла классика, где-то тяжелый рок, где-то джаз-фанк, где-то техно, а где-то хип-хоп, - чтобы потом проверить, как изменится в связи с этим их вкус и аромат. Музыка во всех коробах играла круглосуточно, кроме одного, в котором стояла тишина, микроклимат - один на всех.

    Самое разительное превосходство вкуса и аромата обнаружили у сыра, который «слушал» хип-хоп. Это подтвердило жюри во главе со звездным шефом одного из местных ресторанов. Он заявил, что разница была очень ощутима - текстура лучше, вкус интереснее, внешний вид эстетичнее.

    Теперь исследователи намерены выяснить, какие именно хип-хоп-композиции лучше влияют на вызревание, - на следующем этапе эксперимента сыр «запрут» с конкретными исполнителями и треками.

    Джерело: Esquire

    еда музыка Швейцария
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