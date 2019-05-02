Ирена Карпа похвасталась восхитительной фигурой в купальнике



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instagram / qarpa

От второго мужа - американца Нормана Хенсона - писательница имеет двух дочерей.

Писательница, певица и дипломат Ирена Карпа призналась, что толерантно относится к бодипозитиву и считает его сексуальным, но только если это не касается ее самой.

Потому что, как отметила мать двоих детей, при росте 160 сантиметров бодипозитив сделал бы ее похожей на пианино.

Такими мыслями Ирэна поделилась в своем Instagram, выложив при этом позерське и непозерские фото в купальнике.

«Вот обещанное фото матери-двух-детей и-собаки в купальнике. Это - не позерское», - написала Ирэна

«И позерська (с солнцем в морду, зато без фильтров). В своей жизни я точно сделала больше фото без купальника, чем в нем. И если абсолютно спокойно приемлю и считаю сексуальным bodypositive в других женщинах, то в себе - нет. При росте 160см я стала бы похожа на маленькое пианино. Поэтому вот прекрасная девочка, которая скрывает наши гордые фамильные бока, наезженные вкусной и почти всегда полезной пищей, в которой я себе на никогда не умела отказать!» - поделилась писательница

Но перед тем, как показаться на пляже, Карпа нагулялась французскими горами и выложила много красивых пейзажей.

Напомним, осенью прошлого года Ирэна Карпа вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал потомок писателя Виктора Гюго.