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    Жизнь

    Ирина Луценко показала фото маленькой внучки на пляже

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    <p>Ирина Луценко</p> <p><span>Фото: Станислав Груздев</span></p> - Ирина Луценко показала фото маленькой внучки на пляже

    Ирина Луценко

    Фото: Станислав Груздев

    Александра - дочь старшего сына Луценко

    Нардеп Ирина Луценко поделилась свежими фото своей внучки Александры, которой в июле уже исполнится год. Пока бабушка работает, девочка открывает для себя пляжный релакс.

    «Лето пришло, Сан Санна впервые открывает сезон :) А нам - работать над Избирательным кодексом!», - написала жена генпрокурора Юрия Луценко.

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    Ирина Луценко показала фото маленькой внучки на пляже
    Ирина Луценко показала фото маленькой внучки на пляже
    Ирина Луценко показала фото маленькой внучки на пляже
    Ирина Луценко показала фото маленькой внучки на пляже
    Ирина Луценко показала фото маленькой внучки на пляже
    facebook.com/i.lutsenko.press

    Где именно отдыхает внука, Ирина не сообщила. Отметим, что Александра - дочь старшего сына Луценко, Александра. Девочка появилась на свет в июле 2018-го.

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