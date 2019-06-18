Ирина Луценко показала фото маленькой внучки на пляже



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Ирина Луценко Фото: Станислав Груздев

Александра - дочь старшего сына Луценко

Нардеп Ирина Луценко поделилась свежими фото своей внучки Александры, которой в июле уже исполнится год. Пока бабушка работает, девочка открывает для себя пляжный релакс.

«Лето пришло, Сан Санна впервые открывает сезон :) А нам - работать над Избирательным кодексом!», - написала жена генпрокурора Юрия Луценко.

Где именно отдыхает внука, Ирина не сообщила. Отметим, что Александра - дочь старшего сына Луценко, Александра. Девочка появилась на свет в июле 2018-го.