Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков



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Анджелина Джоли

Актриса упала в обморок на съемках

После развода с Брэдом Питтом Анджелина Джоли не хочет новых отношений. Артистка всецело посвящает себя детям и работе. По словам источника в окружении звезды, решение остаться в одиночестве стало ее осознанным выбором и никак не связано с бывшим мужем.

Сейчас Джоли работает над фильмом «Те, кто хочет видеть меня мертвой». На съемочной площадке картины произошел неприятный инцидент, заставивший фанатов вновь беспокоиться о здоровье артистки. Исхудавшая после расставания с Питтом Анджелина потеряла сознание, ее доставили в клинику, но оставаться под присмотром врачей она не захотела.

Папарацци засняли Джоли в Беверли-Хиллз, рядом с больницей. Обсуждая фотографии, которые быстро распространились в соцсетях, многие поклонники отметили, что 44-летняя звезда «Малефисенты» выглядит слишком изможденной и постаревшей.