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    Жизнь

    Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков

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    Анджелина Джоли - Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков
    Анджелина Джоли

    Актриса упала в обморок на съемках

    После развода с Брэдом Питтом Анджелина Джоли не хочет новых отношений. Артистка всецело посвящает себя детям и работе. По словам источника в окружении звезды, решение остаться в одиночестве стало ее осознанным выбором и никак не связано с бывшим мужем.

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    Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков
    Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков
    Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков
    Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков
    Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков
    Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков
    Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков
    Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков
    Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков
    Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков
    Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков
    Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков
    Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков
    Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков
    Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков
    Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков
    Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков
    Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков
    Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков

    Сейчас Джоли работает над фильмом «Те, кто хочет видеть меня мертвой». На съемочной площадке картины произошел неприятный инцидент, заставивший фанатов вновь беспокоиться о здоровье артистки. Исхудавшая после расставания с Питтом Анджелина потеряла сознание, ее доставили в клинику, но оставаться под присмотром врачей она не захотела.

    Папарацци засняли Джоли в Беверли-Хиллз, рядом с больницей. Обсуждая фотографии, которые быстро распространились в соцсетях, многие поклонники отметили, что 44-летняя звезда «Малефисенты» выглядит слишком изможденной и постаревшей.

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    актриса здоровье
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