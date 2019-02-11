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    Жизнь

    Известная украинская актриса показала, как танцует на пилоне

    • Розсилка
    Наталка Денисенко - Известная украинская актриса показала, как танцует на пилоне
    Наталка Денисенко
    instagram.com/natalka_denisenko

    Наталка Денисенко вернулась после родов к тренировкам

    Украинская актриса Наталка Денисенко, которую киноманы хорошо знают по сериалу «Село на миллион», впервые стала мамой в сентябре 2017 года. Но долго в декрете не сидела и уже веонулась к любимой работе

    Для съемок в одном из сериалов ей пришлось вспомнить танцы на пилоне, которыми она увлекалась до беременности. На днях Наталья показала своим поклонникам в Instagram, как готовилась к роли.

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    Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko)

    «Выглядит «ничего особенного», но мне тогда это очень тяжело давалось, первая моя физическая тренировка после родов. Я очень волновалась, как это будет», — подписала видео со своим танцем на пилоне актриса.

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